Victoria Tolosa Paz: «Fabrican o inventan denuncias a pedido de Milei»

La ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió al cruce del presidente Javier Milei quien promovió una denuncia por la supuesta defraudación en la compra de guardapolvos y sostuvo que es una causa “inventada” y que explicó que la actual administración debería haber exigido a las cooperativas los guardapolvos faltantes.

Mediante un comunicado publicado en la red social X titulado “Ante el clima de época, la denuncia fácil y las amenazas del presidente”, Tolosa Paz explicó que el Ministerio bajo su gestión “no compró” guardapolvos.

“Lo voy a decir en el primer renglón así queda claro: denuncian sin saber ni siquiera de lo que están hablando”, comenzó la exfuncionaria al referirse a la denuncia que esgrimió el actual Ministerio de Capital Humano y que Milei viene amplificando en cada entrevista que brinda a los medios.

“A partir del 9 de marzo de 2024 comenzó una campaña orquestada desde el Estado para inyectar información falsa, incompleta, sesgada e incluso ‘falsificada’ en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra”, agregó Tolosa Paz.

En ese sentido, aseguró que si hay algún tipo de asociación ilícita o delito que la que se verifica cuando Milei “obliga a sus funcionarios inexpertos y con pocas ganas de estudiar y trabajar a denunciar compulsivamente a una dirigente opositora porque está enojado”.

“El presidente está enojado conmigo no es una idea mía, a las pruebas me remito: el lunes pasado el presidente me nombró insistentemente (en forma explícita e implícita) en una larga entrevista. Quedó claro que está enojado. Eso es un problema, porque un presidente enojado no puede pensar con claridad”, sentenció la exministra.

En cuanto a la denuncia, Tolosa Paz explicó que “no hay una adquisición sino una modalidad de cogestión entre el Poder Ejecutivo y organizaciones de la economía social para atender una necesidad de terceros”.

En ese sentido, aclaró que esa modalidad de cogestión se basa en una resolución diseñada e implementada como tal desde 2018 bajo la gestión de la por entonces ministra Carolina Stanley del gobierno de Mauricio Macri.

Bajo la denominación de “Convenios de Colaboración para la Implementación de Proyectos Sociales de Acción Conjunta”, allí se determinan las modalidades de convenio, la aplicación de fondos y el modelo de rendición de cuentas. “Es decir, esta modalidad no la inventé yo como ministra, ni siquiera en nuestra gestión de gobierno”, enfatizó Tolosa Paz.

En cuanto al supuesta faltante de guardapolvos, Tolosa Paz dijo que “si aún hay algunas cooperativas que adeudan guardapolvos, los plazos para exigir su cumplimiento o la ruptura del vínculo estuvieron vigentes para la administración actual”. Y agregó que “desde la pésima gestión de las actuales autoridades del Ministerio de Capital Humano no entienden (o no quieren entender) que el subsidio con cargo a rendir necesariamente es anticipado, de lo contrario no hay subsidio”.

Para finalizar, Tolosa Paz utilizó munición gruesa: “Si ganaron las elecciones y les toca gestionar el Estado tienen que aprender que hay algo que se llama continuidad jurídica de los actos administrativos del Estado. Aunque crean lo contrario en este gobierno, no vinieron a refundar el país y se tienen que hacer cargo sin beneficio de inventario de gestionar lo público”.

