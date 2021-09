Victoria Tolosa Paz, muy polémica: “En el peronismo siempre se garchó”

Victoria Tolosa Paz y sus polémicas declaraciones.

En plena campaña electoral en la antesala de las inminentes elecciones PASO, Victoria Tolsa Paz, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, hizo unas declaraciones que no pasaron inadvertidas y generaron polémica. Todo sucedió durante una reciente entrevista que Tolosa Paz hizo y en la que se mostró suelta y distendida. Lo que no dijo no cayó en saco roto.

La precandidadta del Frente de Todos reivindicó el “goce” y el “disfrute” y afirmó además que “los pibes están desesperados” en tiempos de encierro y de pandemia, en tanto que aseveró que “en el peronismo siempre se garchó, es así”.

Hablando con Pedro Rosenblat, conocido como “el Cadete” y Martín Rechimuzzi, dijo Tolosa Paz: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

En tiempos de campaña y con la clara intención de captar el voto joven, estas declaraciones no llaman la atención. De hecho, hace unos días, Leandro Santoro, precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, habló de una “izquierda democrática” que “está teniendo un problema para construir argumentos que movilicen a los sectores populares en los centros urbanos”.

Dijo: “Creo que hay que ir por el feminismo, el ambientalismo. Tenemos que pensar qué significa la buena vida y otros temas de agenda, como la reivindicación del goce, el tiempo libre, el disfrute”.

El tema está instalado.

