Victoria Villarruel rechazó la idea de romper relaciones con el Vaticano y el proyecto para negar la paternidad

Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, salió a rechazar propuestas e ideas que habían realizado en las últimas horas candidatos de su propio espacio de La Libertad Avanza. En primer lugar, se mostró en desacuerdo con la idea de «romper relaciones con el Vaticano», y en otro orden con la iniciativa de una ley que permita negarse a la paternidad.

La primera de las iniciativas fue en el marco del cierre de campaña, donde anoche el economista Alberto Benegas Lynch (h) pidió «cortar relaciones con el Vaticano» frente a la militancia en el Movistar Arena ubicado en el barrio porteño en Villa Crespo.

«Me sorprendió porque no es ni el momento de plantear cuestiones así, y porque ni creo que las declaraciones tanto de Javier como de su santidad tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de la relaciones con el Vaticano, que tiene un componente religioso muy importante en nuestro país y en lo político también a nivel mundial, no concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni es la gravedad de los hechos algo que amerite esto», planteó en CNN Radio.

Incluso este jueves el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dijo estar «azorado y sorprendido» con la propuesta. «Lo escuché y quede azorado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida«, dijo el arzobispo porteño esta mañana en declaraciones a radio Perfil.

«Por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario», afirmó Benegas Lynch, quien es calificado por Milei como «un prócer del liberalismo».

En respuesta, García Cuerva dijo hoy: «Nos encontramos azorados con este cierre de campaña en el que propone alguien en nombre de ‘mi religión católica’, debe tener una religión privada, propia».

Villarruel puso calma a la situación y dijo que «las palabras del profesor Benegas Lynch, si bien cuenta él como profesor con gran estima de Milei, y con el respeto mío y de LLA, representan sólo sus palabras«. Y aseguró que «en La Libertad Avanza no hemos debatido esta temática ni hemos hablado de una decisión de este estilo, estamos al tanto de las declaraciones del Papa, estamos al tanto de lo que se dice respecto a esta cuestión, pero no creo que represente nuestra visión».

«En aras de un acto público, tuvo libertad para decir lo que pensaba, pero eso no representa mi sentir como futura vicepresidenta y tampoco lo de mucho otros. Lo tomamos como el ejercicio de la libertad de expresión«, cerró la libertaria en relación a ese tema.

Villarruel también rechazó el proyecto de ley para negarse a la paternidad

Sin embargo, no fue la única propuesta de su mismo partido que cuestionó. Villarruel aprovechó este jueves para reprobar el proyecto de ley que dijo que presentará la candidata a diputada de LLA, Lilia Lemoine, sobre la posibilidad de renunciar a la paternidad si nunca quiso tener al hijo.

«Mi postura es la de siempre, la de respetar, somos profundamente provida con Javier y procrear al ser humano es responsabilidad del hombre y la mujer, no creo que resuelva ningún problema ni ayude a ninguna posición provida que planteamos que el hombre pueda desligarse de lo que es la procreación de su propio hijo«, afirmó.

Y agregó que si no lo considera «viable con la madre», tampoco lo van a considerar «con el hombre». Pero también dijo que se que trata de «una visión utilitarista del ser humano, porque no es algo que podés elegir o no de hacerte cargo«.

«En el momento en el que el ser humano fue procreado, concebido, creo que no existe esa posibilidad de decir que me desligo de esto como si fuera una cosa. No estoy de acuerdo con el proyecto de la futura diputada, por supuesto no creo que haya tenido mala intensión ella, pero no representa a LLA«, sentenció.

Villarruel minimizó la idea de Milei de llevar la embajada a Jerusalem

Por último, otro de los temas que abordó Villarruel en la entrevista fue el del conflicto bélico entre Israel y Palestina, donde si bien mostró su repudio a los ataques terroristas de Hamas, dejó en claro que «no es el momento actual» para llevar adelante una de las ideas de Milei de trasladar la embajada argentina a Jerusalén en una muestra de apoyo total al gobierno de Israel.

«No es el momento, en el inicio de una guerra y de la agresión más dura de las últimas décadas, plantear algo que también crea sus divergencias dentro de la comunidad judía. Tenemos que ser prudentes y no ahondar divisiones que puedan tener internas entre ellos respecto de este tema, que me lo han transmitido. Tenemos que apoyarlos con el suficiente respeto y prudencia», ratificó.

Además, volvió a remarcar que aunque no será ministra, estará a cargo de lo que tiene que ver con la seguridad y la defensa.

