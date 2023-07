Tenía 37 años y una hija de diez. Había nacido en Lviv y sobresalía como escritora de ficción –libros infantiles, un par de novelas- pero, a partir de la invasión a su patria ucraniana, ordenada por Putin en febrero del 2022, se convirtió en una escritora de combate: se dedicó a denunciar los horrores que vive su tierra. Se llamaba Victoria Amelina y fue una de las trece víctimas fatales del misil que los rusos dispararon sobre una pizzería de Kramatorsk, en la región oriental del Donetsk, el 27 de junio.

Ella integraba Pen Ucrania, una organización que defiende los derechos de los autores y la libertad de expresión, términos que no entra en la mente ni en el vocabulario de Putin y sus esbirros. Amelina había ganado el premio Joseph Conrad y era finalista del Premio de la Literatura de la Unión Europea.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la homenajeó en su visita al Parlamento de Kiev: “Necesitamos mujeres como ella para escribir la historia”. La ceremonia del adiós –penosa, fúnebre, una más entre tanta sangre derramada- fue este martes bajo las cúpulas doradas de la Iglesia de San Miguel, en Kiev.

Testimonios







Novelista, escritora y periodista ucraniana, Victoria Amelina, muerta por un misil ruso lanzado contra la población civil en Kramatorsk, Donetsk, el 27 de junio. Foto AP/Alex Zakletsky.

Amelina iba por todos los campos, poblados y rutas de su país, recopilando testimonios sobre el horror de esta invasión. Su objetivo: reunir pruebas para llevar a los criminales de guerra ante la justicia -La Haya, por ejemplo- y dejar una marca para el futuro, para que nunca se olvide. “Es imposible escribir de otra cosa que no sea la guerra y ya hay demasiados periodistas más capacitados que yo para contar lo que sucede. Decidí hacer algo por los que ya no se puede entrevistar”, le explicó al diario Kyiv Independente. En mayo, estuvo en Zaporizhia, donde se encuentra la central nuclear más grande del Este europeo, todavía bajo ocupación rusa. “Vamos a ir avanzando detrás de los soldados. Es mejor entrevistar a la gente apenas se van los invasores, son la memoria fresca y encontrar las evidencias antes de que se borren. Para lo otro ya habrá tiempo”, contó Amelina.

Mentes criminales







Madrid, 5/7/2023.- El escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince, sobreviviente y testigo del ataque ruso en que murió Victoria Amelina. Foto EFE/ Kiko Huesca

Héctor Abad Faciolince, uno de los escritores que acompañaba a Victoria en el momento fatal de Kramatorsk, describió de que se trataba el ataque: un misil balístico Iskander. Como una demostración más de la barbarie rusa, utilizaron esa arma (valuada en 3 millones de dólares) contra un objetivo civil. El Iskander pesa 4,5 toneladas y se puede lanzar desde una distancia de 500 kilómetros. Viaja a una velocidad supersónica –más de 2 km. por segundo- y su margen de error no supera los cinco metros a la redonda. Con esa arma atacaron ¡una pizzería! En Kramatorsk. Después, los servicios de (des) información rusos se ocuparon de difundir toda clase de fake-news acerca del lugar para justificar la masacre. “¿Por qué y para qué tanto gasto y tanta precisión sobre un objetivo civil?”, se pregunta Abad Faciolince. Y lo explica: “Victoria nos lo dijo en otro escenario: como escarmiento y castigo para una población que no quiere ser rusa ni recibió a los rusos con los brazos abiertos”.

Solidaridad

Héctor Abad integró una misión colombiana en la Feria del Libro en Kiev, junto a otras personalidades pacifistas de su país, solidarios con la gesta de Ucrania. Al culminar la Feria y antes de retornar por Polonia, se acercaron a la línea del frente para documentar la crueldad de esta invasión.

“La compañía de Amelina fue fundamental para conocer los horrores de la guerra y las atrocidades cometidas por el ejército ruso, tanto en las primeras semanas de la invasión como en el año transcurrido después. Nos llevó a ver la casa de donde los rusos se llevaron al poeta Volodymyr Vakulenko, para después torturarlo, pegarle dos tiros y enterrarlo en una fosa común como a cualquier judío del año 40. Con mi obsesión por el Holocausto yo aporté lo mío. Hice que paráramos en las afueras de Jarkov a ver un monumento en honor a más de 15.000 víctimas judías asesinadas y enterradas en fosas comunes. En su campaña por “desnazificar” a Ucrania, el presidente más parecido a Hitler que se conozca desde 1945, Putin, destruyó la memoria que señalaba el sitio del crimen de los nazis”, cuenta el colombiano.

Uno de los últimos textos de Victoria Amelina, escrito dos días antes de su muerte, decía: “Por la noche observaba las bolas de fuego en el cielo desde mi balcón en Kiev y escuchaba las explosiones. Me fui a dormir sin revisar las noticias. La guerra tiene lugar cuando ya no puedes seguir todas las noticias y llorar por todos los vecinos que murieron en lugar de ti a un par de millas a la redonda. Aun así, no quiero olvidar de aprenderme los nombres”.

El cielo y el infierno

El final del relato de Héctor: “Les cuento tan solo el último instante en que Victoria Amelina tuvo conciencia. Yo estaba frente a ella en la terraza del restaurante. Como había ley seca, Victoria se había pedido una cerveza sin alcohol. Sergio Jaramillo me había llenado un vaso con hielo y algo parecido a jugo de manzana. Victoria miró mi vaso: ‘Parece whisky, dijo, y sonrió. En ese momento nos cayó del cielo el Iskander, el infierno. Ahora Victoria tiene domicilio en el cielo. No en el sentido cristiano o musulmán, no. En ese cielo inmaterial y mental, muy humano, que llamamos memoria”.