Vidal: “Hoy no podemos estar juntos, pero este momento pasará”

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal publicó hoy un saludo por la celebración de Pascuas y llamó a tener “mucha fe” porque la emergencia por el coronavirus “pasará”. “Sigamos cuidándonos entre todos, en casa, con mucha fe”, expresó Vidal desde su cuenta de Twitter. Sobre el período de distanciamiento social motivado por la enfermedad, la ex mandataria provincial añadió que si bien “hoy no podemos estar juntos, este momento pasará”.

Felices Pascuas! Sigamos cuidndonos entre todos, en casa, con mucha fe. Hoy no podemos estar juntos, pero este momento pasar. — Mara Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 12, 2020