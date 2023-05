Vidal no será candidata a presidenta: «Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto»

La diputada y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal confirmó este jueves 4 de mayo que no será candidata a Presidenta de la Nación como se había llegado a especular en los últimos meses, aunque no confirmó si se postulará para otro cargo.

Si bien el titular del PRO, Federico Angelini, había dado la noticia poco antes en una entrevista radial, fue la propia Vidal quien en horas de la tarde la confirmó: “Decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”, dijo en una publicación que difundió en sus redes sociales.

“Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia”, comienza el escrito.

La ex gobernadora bonaerense dijo además que está “convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida”. Y agregó, en ese sentido, que es “el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante”.

En ese punto, profundizó en la definición de su candidatura: “Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto. “No se peleen”, “Estén unidos”, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”.

Vidal aseguró que tomó la decisión al escuchar a la gente en las recorridas. “Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio”.

Por último, la legisladora aclaró: “Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas. Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina”.



María Eugenia Vidal no aclaró si se postulará para otro cargo.

El titular del PRO descartó que María Eugenia Vidal sea candidata a la jefatura de Gobierno porteña

El presidente interino de la fuerza reveló que la intención de no competir por la Presidencia responde a una decisión personal de la ex gobernadora y precisó que será parte del proceso electoral.

Sin embargo, Angelini descartó la posibilidad de que se lance a competir por la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que el candidato del espacio es Jorge Macri.

«María Eugenia es una gran dirigente, con enorme futuro, donde crea que pueda que aportar su granito de arena, pero hoy nuestro candidato es Jorge Macri, incluso ella lo ha dicho», dijo el sucesor de Patricia Bullrich en diálogo con La 990.

Sus dichos van en sintonía con lo expuesto por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien también este jueves sostuvo que el PRO tiene solo dos candidatos para sucederlo en el cargo: Jorge Macri y Fernán Quirós.