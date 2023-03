Vidal propuso cinco reglas para ordenar Juntos por el Cambio, tras la bajada de Macri – NCN

Tras la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato en las próximas elecciones, la diputada María Eugenia Vidal, quien además es una de las dirigentes de Juntos por el Cambio que suena como precandidata presidencial, insistió, a través de las redes sociales, en la unidad de la coalición opositora. Asimismo, pidió cambiar las formas en las que se viene llevando adelante la interna partidaria.

“Mucho de lo que soy, personal y profesionalmente, es por su liderazgo. Lo voy a agradecer siempre. Él tiene una manera de conducir sana, que te alienta a dar lo mejor de vos. Ese es uno de sus legados en la política y quizás la principal razón por la cual el PRO tiene tantos referentes que pueden ser candidatos, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal”, comenzó escribiendo Vidal respecto a la publicación del ex presidente Macri. Luego, sobre la interna dentro de la coalición opositora, planteó que “hay que cambiar la manera en la que estamos haciendo algunas cosas. Tenemos que garantizar que los valores que Mauricio logró asentar sean defendidos con firmeza, incluso más allá de esta elección”.

“Es responsabilidad de todos los que quieran ser candidatos ordenar nuestra propuesta para ser lo más competitivos posibles y convencer a muchos más de que el camino que proponemos es el que puede hacer las transformaciones que se necesitan”, añadió. “No podemos poner en riesgo lo que conseguimos por discusiones arbitrarias de la política, hay cosas que ya no van más. El estado del país con el que empezará el próximo gobierno será calamitoso. Este pedido de cohesión que hago es hijo de esa emergencia. Lo que puede pasar si no nos ponemos de acuerdo es tan dramático que estamos obligados a trabajar unidos y construir un mensaje más claro”, completó.

Asimismo, la ex gobernadora bonaerense alertó que “estábamos cometiendo un error al debatir demasiado quiénes debían ser candidatos cuando teníamos que escuchar y hablar con las personas de sus problemas. Creo que todavía seguimos cometiendo ese error. Como dije hace unas semanas, la política se convirtió en un circo sin público: los políticos no se dan cuenta, pero la platea está vacía y, hoy, la verdadera grieta es entre la política y la gente. A los argentinos no les preocupa quiénes van a ser candidatos: preocupa la inflación, la inseguridad, la educación que reciben los chicos, los cortes de luz”.

En tanto, planteó que “requiere cambios en cómo estamos llevando adelante este tiempo de precandidaturas. Tenemos que lograr que la oferta de Juntos por el Cambio sea abrumadora. Antes de elegir candidatos en cada provincia y a nivel nacional, tenemos que asegurar la unidad, acordar reglas claras y constructivas para la campaña y acordar el plan económico de manera contundente”.

Por su parte, María Eugenia Vidal propuso cinco pautas para la interna de Juntos por el Cambio, con el objetivo de que todos los que deseen ser precandidatos puedan “explicitar de manera más clara qué queremos hacer y cómo”: