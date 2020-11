Video| Duro cruce entre Massa y Negri en plena Sesión: «Termine con su Show»

Además de una serie de Proyectos consensuados la Cámara de Diputados tuvo, en la jornada de ayer, momentos de tensión en pleno debate.

Uno de ellos fue el acontecido entre el Presidente del Cuerpo, Sergio Massa y el titular del principal bloque opositor, Mario Negri. Un longevo “duelo” que presentó otro capítulo cuando el Diputado expresó que “no se estaba respetando el reglamento para el correcto funcionamiento de la Cámara”.

En su argumento, Negri, sostenía que su bloque no tenía el mismo tiempo que le habían concedido a otro legislador. Lo curioso es que se trataba de un compañero de bloque: el radical Emiliano Yacobitti.

Ante esto Massa lo invitó a revisar la versión taquigráfica de la sesión donde se podía constatar que tanto Cristian Ritondo (de Juntos por el Cambio) como Cecilia Moreau (del Frente de Todos) sabían de antemano que Di Giácomo iba a presentar una cuestión de apartamiento.

“El primer pedido de apartamiento lleva 15 minutos hablando del Fondo. Que quede constancia. Segundo lugar. Nosotros no le estamos pidiendo ningún favor. Se había acordado que no había apartamiento. Entonces si el colega pide un apartamiento nosotros no tenemos ningún inconveniente, que se vote. Cuando los temas se tengan que discutir los vamos a discutir y vamos a pedir un pedido de apartamiento porque se acaba de romper el acuerdo de labor parlamentaria y usted lo tiene que hacer cumplir y dispuso esa norma y nosotros lo acordamos” espetó Negri.

Ante esto, Massa le contestó que había notificado a los presidentes de bloque antes de comenzar la sesión: “Le pido que lea la versión taquigráfica en la que el diputado Di Giacomo plantea que previamente lo va a hablar con su bloque pero que va a plantear un apartamiento. Cuando arrancó la sesión al diputado Ritondo y a Moreau les avisé que Di Giacomo había planteado el pedido de apartamiento del reglamento. Le pedí gentilmente a Di Giacomo que un tema de semejante envergadura no fuera planteado como un apartamiento”.

Pero el intercambio fue in crescendo en sus decibeles: “Yo no falto a la verdad. Se había acordado que no había apartamiento. Si hay para él, hay para los demás. Nosotros teníamos uno para Yacobitti y le dijo que no, que no le iba a dar. Le faltó contar eso. Lamento que tengamos que pasar este momento así” refutó Negri.

Lejos de quedarse callado, Massa, retrucó “Está faltando a la verdad porque Austin me pidió el apartamiento mientras Di Giacomo estaba hablando”.

Entonces, Negri comenzó a hablar encima de Massa, pidiéndole que respondiera qué le había contestado a Austin: “¿Y qué le dijo usted? ¿Qué le respondió a la diputada Austin?”.

“Pida el apartamiento de reglamento así termina con su show”, sentenció Massa, a lo que Negri, visiblemente enojado, replicó: “No estoy haciendo show. Usted no preside la Cámara como corresponde”.

Y el ex intendente cerró: “Ahora cuando viene la elección de autoridades tiene la posibilidad de elegir otro”. “Por supuesto que sí, lo voy a ejercer”, completó Negri.

La solución que encontró Massa fue darle la palabra a Yacobitti luego de que hablaran otros legisladores. Y la discusión quedó zanjada aunque la tensión se percibía en el ambiente.