Video: en su llegada a Dolores, Mauricio Macri le sacó el micrófono a un periodista de C5N

Mauricio Macri le sacó el micrófono a un periodista de C5N

Este miércoles, Mauricio Macri se presentó en el juzgado federal de Dolores para declarar ante el juez Martín Bava, en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. En su ingreso, el ex presidente le sacó el micrófono a un cronista del canal de noticias C5N.

Cuando llegó al juzgado, el ex mandatario estaba rodeado de periodistas y fue en ese contexto que arrancó el micrófono de la señal de noticias.

El periodista que protagonizó el hecho fue Nicolás Munafó, quien luego expresó en redes: «Cómo de la boca para afuera #Macri habla de periodismo independiente, las libertades y demás, pero cuando le quería preguntar si iba a declarar, me agarró el micrófono y lo tiró al piso. Terminó en el agua!».

Your browser does not support the video element.

«Estamos en la comisaría de Dolores, vamos a hacer la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por robo, daño y agresión por lo que sucedió este mediodía en el ingreso a la Municipalidad de Dolores», agregó Munafó.

«Está clara la imagen de cuando Macri lo agarra y lo tira al piso. Las imágenes lo exponen a él», indicó.

El hecho fue repudiado por diferentes referentes políticos a través de las redes sociales. Una de las que se expresaron fue Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia.

«Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del ex presidente», expresó.

«Macri le arrancó el micrófono al cronista de C5N. Libertad de expresión», escribió por su parte la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió el hecho en su cuenta de Twitter y se solidarizó con el cronista «agredido por Mauricio Macri».

También se manifestó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que «condenó» la «acción» del ex Presidente.





Noticias relacionadas