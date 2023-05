Video: Martín Tetaz lanzó un curioso spot con su versión virtual al ritmo de Queen

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, lanzó este lunes 8 de mayo un particular spot de campaña presentando a su versión virtual, lo que generó distintas reacciones en las redes sociales.

«Les presento a Martin Tetaz Virtual (M.T.V.) que protagonizará la segunda temporada del Grand Conurba, denunciando los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano», expresó el legislador del radicalismo en su cuenta de Twitter donde acompañó el texto con un video de un poco más de un minuto.

Así Tetaz presenta a su avatar virtual que generó diferentes comentarios en las redes, desde risas y apoyos a rechazos. Bajo el ritmo de la canción Another one bites the dust de Queen, «MTV» baila y se mueve con una letra que contiene críticas al Frente de Todos.

«Ahí viene Martín Tetaz»

«Si no llegás a fin de mes y te come la inflación; imprimen pesos sin parar, ¡maldita corrupción!. ¿Ves? Esto no cambia más. Es tiempo de progresar. Entonces tenés que votar a uno que sepa de verdad”, comienza el single que continúa con el ritmo principal de la canción bajo la letra: «Ahí viene Martín Tetaz«.

Y sigue: «Él ya sabe qué hacer. No hay chamuyos acá. Ahí viene Martín Tetaz. ¡Basta de improvisación! Que estos tipos no vuelvan más». «La pandemia fue un horror, no la supieron manejar. Viven inventando excusas y se olvidan de gobernar. ¿Estás contento? ¿Los volvés a votar? ¿O querés un cambio de verdad? Basta de lo mismo de siempre. Argentina merece más», expresa el single.

Martin Tetaz Virtual (M.T.V.)

«Ahí viene Martín Tetaz. Él labura por vos. Para eso estudió. Basta de los cortes de luz y en los súper pagar de más».

Tenso cruce entre Ramiro Marra y Martín Tetaz en TV por Ricardo Bussi: «Tiene 200 asesores»

El diputado nacional, que suele generar polémica y debate en sus redes, aún no confirmó a qué puesto se va a postular aunque fue uno de los nombres que sonó como candidato del radicalismo para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

«El 24/5, 19hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes». prometió Tetaz.

ED