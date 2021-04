Vigilias y homenajes para honrar a los caídos en todo el país – Télam

Sin los desfiles tradicionales, autoridades provinciales y excombatientes conmemoraron hoy el Da del Veterano y los Cados en la Guerra de Malvinas en vigilias y actos de homenaje con protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, y reafirmaron en redes sociales el reclamo de soberana sobre las Islas.

En el marco del 39 aniversario del inicio de la guerra por las Malvinas se multiplicaron los actos en recuerdo de los 650 soldados argentinos muertos durante en el conflicto blico iniciado el 2 de abril de 1982.

En Trelew, Gabriel Salomn, exsoldado que pele en el conflicto del Atlntico Sur, ponder la poltica del gobierno de Nstor Kirchner (2003-2007) de reparacin a los veteranos de guerra con las que “se revirtieron aos de desmalvinizacin”.

“Fuimos a Malvinas como soldados de la Patria que, vestidos con los uniformes del General San Martn y del Almirante Brown, cobijados con la bandera del general Belgrano y con las armas del pueblo, partimos a Malvinas a defender la Patria del agresor colonialista ingls apoyado por la OTAN”, sostuvo.

Las muestras de reconocimiento y homenajes se llevaron a cabo en todo el pas

En Puerto Madryn el vicegobernador del Chubut, Ricardo Sastre record que esa localidad “fue un lugar que tuvo una parte importante en esta desgarradora historia cuando los soldados argentinos, tras la capitulacin, llegaron en barcos a las costas de esta ciudad que se recuerda como el da que esta ciudad se qued sin pan”, evoc el vicegobernador en dilogo con Tlam

En tanto, en Ro Gallegos, durante el acto central, los veteranos de la guerra coincidieron en destacar “la necesidad de luchar por la paz para que el pueblo est ms unido”, mientras el titular del Centro de Veteranos, Fernando Alturria, record “la nefasta desmalvinizacin” ocurrida durante los primeros veinte aos de democracia y asegur: “Nosotros mantendremos la memoria”.

Puerto Madryn homenaje a los Cados y Veteranos de Malvinas

“Tuvimos una experiencia que no pedimos. Pero aprendimos. Hoy podemos orientar sobre lo que no se debe hacer para buscar la paz, porque la divisin y el odio no nos ayudan como pas”, remarc Alturria.

La concurrencia de la ciudadana fue menor que en aos anteriores debido a la pandemia, aunque hubo mucha presencia durante la habitual vigilia iniciada anoche, ya que Ro Gallegos fue un punto estratgico durante el conflicto blico como Teatro de Operaciones del Atlntico Sur, fundamentalmente para las operaciones de la Fuerza Area, por lo que sus habitantes viven intensamente cada aniversario.

Por su parte el gobernador de Neuqun, Omar Gutirrez, que encabez el acto de conmemoracin del Da del Veterano y los Cados en la Guerra de Malvinas, dijo que la fecha “es un da de reflexin, en el cual se siembra memoria para construir porvenir y futuro, por ms justicia y ms verdad”, mientras los veteranos Erwin Vzquez y Jorge Minu hablaron al igual que familiares de cados en el hundimiento del ARA General Belgrano, Mario Flores Monje y Laura Lacroix.

El homenaje cont con una importante cantidad de pblico que, bajo los protocolos sanitarios, se acerc al cenotafio ubicado en el Parque Central de la ciudad de Neuqun para acompaar a los hroes de Malvinas.

En tanto, en Tierra del Fuego, el Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad de Ro Grande pidi “ms celeridad a la Justicia” en la resolucin de la causa tramitada en jurisdiccin fueguina, donde se investigan las presuntas torturas infligidas por exmilitares argentinos a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.

El reclamo se realiz durante la vigilia que se lleva a cabo cada 1 de abril frente al Monumento a los Cados y que por segundo ao consecutivo se realiz sin pblico asistente debido a las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, aunque se transmiti en vivo por la Televisin Pblica Fueguino (TPF).

Los excombatientes pidieron tambin la derogacin de acuerdos internacionales vinculados con la soberana sobre las Islas Malvinas, como el Tratado de Madrid (firmado durante la presidencia de Carlos Menem) y el comunicado conjunto Foradori-Duncan (rubricado en la gestin de Mauricio Macri), y sostuvieron que se trata de “deudas pendientes que an duelen”.

Sin embargo, resaltaron su coincidencia con el actual presidente Alberto Fernndez, quien durante la apertura de sesiones del Congreso de este ao se comprometi a trabajar “incansablemente por el reclamo de soberana” y honrar la memoria de quienes cayeron en combate, a travs del acompaamiento de “los pueblos de Amrica Latina y del mundo”.

En Catamarca el gobernador Ral Jalil, y el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Moreno, encabezaron el acto y coincidieron en “mantener viva la llama del reclamo de soberana” sobre las islas.

“Volvemos a tener el honor de pararnos junto a los excombatientes catamarqueos para recordar a los cados en la guerra de Malvinas. Las islas del Sur son Argentinas y por eso, ante la mirada de todas las naciones, nuestro reclamo de soberana sigue siendo irrenunciable”, manifest el mandatario a travs de un mensaje por las redes sociales.

Desde Entre Ros el gobernador Gustavo Bordet afirm por Twitter: “Ratificamos el reclamo pacfico de soberana sobre las Islas”, mientras en Mendoza se realizaron actos en distintas localidades, vigilias nocturnas y homenajes en plazas y rotondas.

A 39 aos de la gesta de Malvinas, nuestro reconocimiento a los excombatientes y el homenaje a los hroes que dieron su vida por la Patria. Ratificamos el reclamo pacfico de soberana sobre las Islas, un derecho irrenunciable del pueblo argentino. #MalvinasArgentinas pic.twitter.com/a8uclkciV0 Gustavo Bordet (@bordet) April 2, 2021

En La Plata, la Banda de Msica del Servicio Penitenciario Bonaerense se present en la apertura formal de la vigilia en Conmemoracin del Da del Veterano y de los Cados en la Guerra de Malvinas organizada por C.E.M.A. “Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas”, mientras el gobernador Axel Kicillof, asegur que las islas “son argentinas, ahora y siempre”.

“Las Malvinas son argentinas, ahora y siempre. Seguimos reafirmando nuestro derecho soberano sobre las Islas. #MalvinasArgentinasBandera de Argentina”, plante el mandatario bonaerense en un posteo en la red social Twitter.

En Mar del Plata, el intendente de General Pueyrredn Guillermo Montenegro llam a tener “un compromiso permanente y la conviccin de la soberana en nuestras Islas Malvinas” al encabezar el acto oficial ante el Monumento ubicado en la calle Crdoba y Diagonal Alberdi y Crdoba, que no cont con el tradicional desfile, en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes por la Covid-19.

Desde Crdoba, el gobernador Juan Schiaretti, sostuvo “honramos a nuestros Hroes de Malvinas que dieron su vida por la Patria. Una vez ms, reafirmamos que las Malvinas fueron, son y sern siempre argentinas. #2deAbril”, a travs de su cuenta en Twitter, mientras el intendente de la capital provincial, Martn Llaryora anunci que desde ahora los ex combatientes sern denominados “Hroes de la ciudad” y prometi exenciones impositivas y beneficios sociales.

En San Luis se realizaron actos en toda la provincia con la presencia de familiares de cados en la guerra y veteranos, sin el paso de vuelos de los aviones de la V Brigada, y en todos los lugares se vivieron emotivos momentos con variados testimonios, muestras fotogrficas y proyeccin de videos.

Tambin se record la fecha en los 64 municipios de la provincia con el comn denominador de seguir con la tarea de “Malvinizar la Argentina”.