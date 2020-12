Villa Mascardi en máxima tensión: policía se enfrenta con mapuches en un predio tomado

Máxima tensión en Villa Mascardi: policía enfrentada con mapuches en un predio tomado. Foto La Nación.

Villa Mascardi, en Río Negro, vivió momentos de máxima tensión desde la mañana de este miércoles. Se escucharon detonaciones y se vio un humo negro en las tierras de Parques Nacionales ocupadas desde 2017. Allí, se informó, se llevó a cabo un gran operativo liderado por la Policía Federal, y con el apoyo de la PSA y Gendarmería Nacional en el predio ocupado.

Aunque se hablaba de un posible desalojo, las autoridades confirmaron que se trata de “una inspección ocular ordenada por el juez Gustavo Javier Zapata. La medida es resistida por un grupo de mapuches.

Unos 20 móviles policiales, 100 efectivos, tanquetas hidrantes y camionetas llegaron hoy alrededor de las 7 a la zona de la ocupación mapuche para llevar adelante el operativo, coordinado por la fiscal federal Sylvia Little, que se encuentra en el lugar y que aún no pudo ingresar al predio.

El enorme operativo de Fuerzas Federales fue desplegado hoy en la zona rionegrina de Villa Mascardi para realizar un peritaje sobre un predio ocupado por miembros de una comunidad mapuche y se registraron enfrentamientos.

Alrededor de un centenar de efectivos arribaron al lugar junto a la fiscal federal Sylvia Little, que debía realizar una inspección ocular en el sector del predio de Parques Nacionales que fue vandalizado por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu: el objetivo no era el desalojo del lugar.

Con la llegada de los uniformados a las 7:30 de este miércoles, los ocupantes lanzaron piedras y los efectivos de la Policía Federal respondieron con postas de estruendo.

Asimismo, se registró un principio de incendio en el hotel de Parques Nacionales, que rápidamente fue controlado por la Brigada Forestal de la PFA.

“El operativo era para poder llevar a cabo la inspección y proteger a las autoridades judiciales. Las Fuerzas de Seguridad actuaron en consecuencia y se protegió a la fiscal”, señaló el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba.

En diálogo con TN, el funcionario nacional afirmó que la cartera conducida por Sabina Frederic quedó “muy conforme por cómo se llevó a cabo la medida”.

La presencia de las Fuerzas Federales se extendió hasta las 10:45, cuando se retiraron del lugar en medio de estruendos y gases lacrimógenos.

Al respecto, la comunidad mapuche afirmó que “los niños y ancianos están resguardados y los hombres y mujeres resistiendo”.

“Hay heridos de balas de goma. Se escuchan disparos de bala de plomo. Hay inhibidores de señal de teléfono. Más de 100 efectivos, que cortaron todos los accesos al territorio. El Estado avanza una vez más en contra del pueblo mapuche”, añadieron.

La zona rionegrina de Villa Mascardi, ubicada 30 kilómetros al sur de Bariloche, es uno de los focos de conflicto con comunidades mapuches, ya que ocuparon terrenos que reclaman como tierras ancestrales: se destacan predios de la Administración de Parques Nacionales y del Obispado de San Isidro.

En lo que respecta al área de Parques Nacionales, que fue ocupada a fines de 2017, el edificio de lo que iba a ser la Escuela de Guardaparques fue incendiado y vandalizado en reiteradas