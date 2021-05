Vilma Ibarra: “Estos números no están reflejando el resultado de las últimas medidas”

Vilma Ibarra, AGENCIA NA

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aclaró que el nuevo récord de contagios de coronavirus “no está reflejando el resultado de las últimas medidas”, porque las cifras muestran un panorama “anterior” a la actual etapa de aislamiento.

“Estos números no están reflejando el resultado de las últimas medidas, son anteriores, del momento previo a estas medidas. Esto es muy importante decirlo para que la gente no se desaliente. El resultado de estas medidas recién lo vamos a ver dentro de unos días, no ahora”, dijo Ibarra en El Destape radio.

La funcionaria agregó que para evaluar los resultados de las restricciones vigentes habrá que esperar “por lo menos 14 días” y que si bien en principio las medidas “de mayor intensidad” son por nueve días hasta el domingo, enfatizó que “a partir del lunes no es que todo va a ser un ‘viva la pepa’, de ninguna manera”.

Ibarra detalló cuál será el esquema a partir del próximo lunes: “Los lugares que están en alarma epidemiológica tienen una serie de restricciones muy importantes que están establecidas en el DNU, los que tienen situación de alto riesgo epidemiológico tienen una lista de restricciones muy importantes (…), motivo por el cual eso va a seguir vigente”. Y remarcó: “A partir del otro fin de semana nuevamente vamos a ir a una restricción mucho más intensa que es quedarse en las casas, en lo posible, solo circular en cercanías y al aire libre como fue esta semana”.

“Esta es la idea inicial e ir evaluando cómo se va desarrollando“, dijo la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

Ibarra también diferenció las decisiones del presidente Alberto Fernández de las de administraciones subnacionales: “Si bien se han tomado medidas importantes por el Gobierno nacional, en algunos distritos habían tomado la decisión de no cumplir alguna parte de ellas y en otros se tomaron las decisiones que las aceptaron muy tardíamente, y en otros lados se controló muy poco o nada”.

La funcionaria insistió en la necesidad de cumplir las medidas y controlar su cumplimiento “para evitar este nivel de contagios, de muertes y de drama social, que es que se sature un sistema de Salud”. En ese sentido llamó a “cuidar la vida antes que nada e ir cuidando que la economía no llegue también a limites de situaciones donde se lastime mucho la posibilidad de llevar el pan a la mesa. Por eso hay que ir equilibrando”.