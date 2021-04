Vilma Ibarra: Hay sectores “dispuestos a desafiar las normas, a sembrar miedo y confusión” – Télam

La funcionaria analiz el cumplimiento de medidas para contener el coronavirus.

La secretaria Legal y Tcnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, dijo este sbado que “en la mayora del pas los ciudadanos y ciudadanas se cuidan”, aunque advirti acerca de “sectores minoritarios, de mucho desapego al cumplimiento de la normativa, que no respetan las instituciones democrticas elegidas y que pretenden desafiar las normas”.

De esta manera se refiri al relevamiento respecto del cumplimiento de las ltimas medidas tomadas por el Gobierno nacional a fin de mitigar los contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus.

En declaraciones a Radio 10, Ibarra aadi que esos sectores “son minoritarios y se plantean con mucha virulencia” y dijo que, pese a que “haya sectores que estn dispuestos a desafiar las normas, a sembrar miedo y confusin, nosotros vamos a ir con mensajes claros y precisos de que necesitamos cuidarnos as como lo hace el mundo, incluso con restricciones de horarios ms fuertes que las nuestras”.

“Buscamos contener los contagios de una segunda ola que ya est ac, para ganar todo el tiempo posible para vacunar y a la vez preservar el crecimiento econmico”” Vilma Ibarra

Ibarra aadi que “la situacin es gravsima” y consider “casi infantil y de una irresponsabilidad terrible” escuchar esos argumentos.

Por otra parte, la funcionaria explic que en el pas “no tenemos toque de queda institucional ni podemos crear penalidades, en todo caso se investigara si se cometen delitos que ya existen”, dijo en referencia a las infracciones.

“Buscamos poder contener los contagios de una segunda ola que ya est ac, para ganar todo el tiempo posible para vacunar y a la vez preservar el crecimiento econmico”, insisti.

“O nos cuidamos como sociedad o va a ser muy difcil salir, s me cuido yo sola y no me cuida el de al lado tambin es muy complejo”, ejemplific, e insisti en la importancia de la “ventilacin as como la utilizacin de barbijos y 2 metros de distancia interpersonal”.

Sobre la actitud de algunos medios dijo que “nos parece una responsabilidad enorme no dar cuenta de una pandemia que no se vio como hace siglos” y que pese a las crticas el Gobierno “va a seguir gobernando y cuidando la salud y la economa” en una Argentina que dejaron “devastada sin pandemia “.