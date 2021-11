Visitadores médicos valoran control a laboratorios para frenar suba de precios en medicamentos

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) mostró su apoyo al control sobre los laboratorios médicos con el objetivo de frenar las subas en los diversos medicamentos. El gremio conducido por Ricardo Peidro adelantó que “en ningún lugar del mundo la industria farmacéutica se fundió porque se la controle”.

El también secretario general de la CTA Autónoma pidió discutir y analizar la composición de la estructura de precios que existe en el sector, aunque respaldó la propuesta de mantener inamovibles los valores hasta el 7 de enero del 2022, al igual que los alimentos.

“No alcanza con el congelamiento, los laboratorios deberían explicar su estructura de costos. Más allá de los controles que se puedan realizar sobre la industria farmacéutica, lo que no hay es control sobre la salida del precio de un medicamento”, detalló el líder de la AAPM.

La entidad que nuclea a los visitadores médicos explicó a través de un comunicado que en los países centrales existen precios de referencia de salida que se relacionan con la estructura de costos que mantienen los medicamentos.

“Se establece eso para entrar en el circuito del sistema de salud pública o del sistema de seguros de salud”, argumentaron.

En declaraciones con la prensa, Peidro aclaró que desde el sector cuentan con escasa influencia sobre el costo de los productos, pero dejó en claro que el salario de los trabajadores no es el motivo para que aumenten los medicamentos.

“Por eso creemos que no va en contradicción con nuestro trabajo que haya un control; nosotros planteamos una política activa del Estado en el Ministerio de Salud. Tiene que ser una política global, no solamente con los medicamentos sino con los alimentos: actuar sobre los formadores de precios. No alcanza con el congelamiento”, concluyó.