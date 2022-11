vivían en condiciones «repugnantes» con 35 perros y no sabían leer ni cómo ducharse

Una pareja ha sido condenada este lunes a seis años de cárcel por siete cargos de negligencia infantil en Inglaterra. El Tribunal de la Corona de Lewes ha decretado que el matrimonio inglés tenía a sus siete hijos viviendo en condiciones «repugnantes» en una casa que compartían con 35 perros.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2021, cuando la policía se presentó en la casa de Christopher Bennett y Gemma Brogan, situada en el condado de Sussex Oriental, por un incidente doméstico. En el informe posterior de los agentes, se explica que quedaron horrorizados por las condiciones en el interior.

También se les ha acusado de crueldad animal por el estado en el que se encontraban los 35 perros y han sido procesados por la organización animal Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, tal y como explica The Sun.

Siete niños y 35 perros descuidados

Los agentes de policía acudieron a la vivienda de la pareja, de 35 y 41 años, por un incidente doméstico: Bennett llamó al 999 asegurando que iba a apuñalar a Brogan. «Al entrar, los oficiales se sorprendieron por el estado de la propiedad y estaban preocupados por el bienestar de todos los niños», explicó la policía Fiona Ashcroft.

El mal olor en el pasillo fue lo que llamó la atención de los policías. «El estado de toda la casa era impactante y repugnante: estaba desordenado y lleno de ropa desechada, basura, comida podrida y heces de animales», destacó.

En una de las tres habitaciones que tiene la vivienda, los agentes escucharon ladridos. Al abrir la puerta, se sorprendieron al ver a docenas de perros intentando salir. «Se veían desnutridos y flacos. Su pelaje estaba grasiento, apelmazado y cubierto con las heces de cada uno», aclaró Ashcroft.

En esa misma habitación, se encontraron con un niño de siete años sucio y descuidado que dormía en un sofá al lado de un perro muerto. El menor se encontraba cubierto de heces de animales, según Daily Mail.

En la casa, también vieron a una niña desnuda, que solo llevaba puesto un pañal, con el pelo sucio y enredado. Los agentes aseguraron que esos niños llevaban años siendo severamente descuidados, al igual que el resto de sus hermanos y los perros.

Al ver el mal estado de la vivienda, los agentes sacaron a los siete niños, que tenían entre 4 y 17 años. Los menores recibieron atención médica de inmediato y fueron entregados a los servicios sociales para que se hicieran cargo de ellos. Los cuatro más pequeños fueron realojados con varias familias.

No sabían lavarse los dientes o usar un tenedor

Los cuidadores de los servicios infantiles se dieron cuenta de que los niños pequeños no sabían cómo ducharse o lavarse los dientes. «Sufrieron graves daños psicológicos y de desarrollo», comentó la fiscal Amy Packham.

Todos tenían bajo peso y estaban pálidos y sucios. Una niña estaba tan descuidada que se tambaleaba al ponerse de pie. La mayoría tenían los dientes podridos. A uno de ellos tuvieron que llevarlo al dentista para que le extrajera 13 piezas podridas.

Además, mostraban hábitos alimenticios extraños y no tenían habilidades sociales. Tampoco sabían sentarse a la mesa o usar un tenedor. Y uno de ellos no sabía leer ni escribir, ni conocía los días de la semana ni los meses del año.

«Es imposible pintar una imagen precisa del alcance total de la degradación y la suciedad que estos niños vulnerables tuvieron que soportar», declaró Packham.

Casi 8.000 euros al mes

Los padres de los niños, Christopher Bennett y Gemma Brogan, ganaban unas 7.000 libras esterlinas al mes (unos 8.000 euros mensuales) y pagaban 1.600 libras esterlinas mensuales de hipoteca. El juez Stephen Mooney acusó a la pareja de haber desperdiciado el dinero «que deberían haberse gastado en los niños».

Según recogió el tribunal, la pareja tenía una relación tóxica. «Pase lo que pase en su relación, deberían haber estado cuidando a esos niños», reconoció Mooney.

«Los siete niños han sido objeto de negligencia grave y prolongada, crueldad grave y desprecio deliberado por su bienestar», explicó la fiscal. Es por eso que este lunes Bennett y Brogan han sido condenados a seis años de cárcel por maltrato a sus hijos.

Además, se han declarado culpables de crueldad animal. Por este delito, Brogan fue sentenciado a una pena de prisión de 18 semanas suspendida por dos años. También le pusieron una prohibición de cinco años para tener animales, 30 días de actividad de rehabilitación y 100 horas de trabajo de servicio comunitario. Por su parte, Bennett fue sentenciado a 18 semanas de prisión y fue inhabilitado indefinidamente para tener cualquier animal.