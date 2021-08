Vizzotti adelantó que “no descartan una norma” para fortalecer la vacunación: “Deben tener una ventaja”

Vizzotti, NA.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que desde el Gobierno nacional “no se descarta” la elaboración de una nueva normativa que favorezca a quienes decidieron recibir la vacuna contra coronavirus, al considerar que las personas que optaron por inocularse en medio de la pandemia “deben tener una ventaja”.

“Quienes se vacunan no solo reciben un beneficio individual sino que aportan al bien colectivo. Así que tienen que tener una ventaja en relación a quien decide no aplicarse una dosis en medio de una emergencia sanitaria”, aseveró Vizzotti en diálogo con radio AM 750.

Y agregó que “todavía no estamos en esa instancia” que requiera una normativa legal para fortalecer la vacunación, pero “no lo descartamos”.

“Son muchas las personas que quieren vacunarse y estamos trabajando para hacerlo. Casi el 80% de los mayores de 18 años recibieron al menos una dosis. Más del 50% de los mayores de 60 tienen el esquema completo de vacunación”, destacó la funcionaria.

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las nuevas medidas que regirán hasta el 1 de octubre, por la pandemia de coronavirus, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios desde el exterior, en el marco del plan de aperturas progresivas anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández.

Vacunación, NA.

Al respecto, Vizzotti remarcó que el DNU propone “cambiar la dinámica de los indicadores” sobre la pandemia.

Noticias relacionadas

“Ahora el parámetro de alerta va a ser que aumenten las internaciones en terapia y que el sistema de salud esté tenso. Si logramos avanzar con el programa de vacunación la expectativa es que eso no suceda”, destacó.

La ministra explicó: “Lo que anunció el presidente (ayer) es parte del proceso que venimos intentando generar en todo el país. Es un punto de inflexión gracias a las coberturas de vacunación que tenemos y el desafío es que Agosto sea el mes de las segundas dosis para poder avanzar en este plus de cobertura”.

También marcó que la “curva de casos, internaciones en terapia intensiva y muertes está bajando de forma sostenida por octava semana consecutiva”.

Foto Reuters.

“Vemos en Europa unos meses adelantado lo que puede pasar y la diferencia que tenemos en este momento es justamente que Argentina ha logrado retrasar en todo este tiempo el ingreso de la variante Delta como circulación predominante. Tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes”, evaluó Vizzotti.

Asimismo, aseguró que “el haber bajado el cupo” de ingreso de personas al país “en abril fue una decisión que a pesar de toda la polémica hoy nos dice que es acertada” porque “retrasó el ingreso de la variante Delta”.

Explicó que “el progreso de los cupos” que fue oficializado esta mañana en el Boletín Oficial es “justamente para poder traer (pasajeros) con los controles fortalecidos”.

“Vamos a trabajar para que las muertes sean las menos posibles y sabiendo que no va a desaparecer el virus, con un Estado presente asegurando la vacuna es una medida que iguala y hace que en esto juegue lo menos posible la pobreza y la desigualdad. Lo que no podemos tener es un sistema de salud colapsado como pasó en varias ciudades del mundo. Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse”, puntualizó.