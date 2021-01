Vizzotti advirtió que la nocturnidad “es la situación más común” en que se producen los nuevos contagios

Carla Vizzotti en conferencia de prensa

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió la nocturnidad “es la situación más común” en que se producen los últimos nuevos contagios de coronavirus.

“Cuando se realiza la investigación epidemiológica de los nuevos contagios en esta situación de verano, mayor circulación, mayor cantidad de actividades autorizadas, se observa que la situación más común es la nocturnidad“, señaló la funcionaria nacional.

En ese sentido, precisó que el riesgo es porque los encuentros sociales en las noches se producen en “espacios cerrados, sin utilizar tapabocas y si se aumenta el consumo de alcohol, esas medidas (de prevención) se relajan aún más”.

“En las demás regiones, como la nuestra, fue muy diferente y vemos que en Argentina la curva epidémica desde agosto venia con un descenso sostenido hasta el 14 de diciembre, donde se ve la detención en la disminución de caos y un crecimiento vinculado al aumento de la circulación de personas, a más actividades y a la relajación de las medidas de prevención”, explicó.