Vizzotti sobre suspensión de clases presenciales: “No es un riesgo individual en las escuelas, sino colectivo al movilizarse”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó esta mañana que el objetivo de la suspensión de las clases presenciales es “disminuir la circulación”, ya que explicó que “no se trata del riesgo individual de asistir a las escuelas”.



“No se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un conglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa y una velocidad de contagios acelerada, donde la movilización de personas implica un riesgo”, sostuvo la funcionaria nacional, quien destacó que “el aumento del número de casos fue exponencial” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En conferencia de prensa, la integrante del Gabinete insistió: “Necesitamos disminuir la circulación de personas para disminuir la transmisión del virus“, destacó.

Vizzotti, destacó hoy que la Argentina ya recibió 9 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, de las cuales 6 millones y medio ya fueron aplicadas.

“La campaña de vacunación se sostiene, seguimos recibiendo dosis. Es alentador sostener la vacunación y tener resultados de cobertura”, remarcó la ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno.