Ignacio Zuleta. “La peste es un regalo para los gobiernos para restaurar algo de control sobre la sociedad. Los liderazgos estallaron en 2019 en todos los continentes – salvo en la Argentina. Como toda emergencia, la peste del coronavirus desató un festival de restricciones consentidas – por racionales ante cualquier enfermedad contagiosa – que les permitió a gobiernos débiles hacer simulaciones de fuerza. Tamaño entusiasmo no tardó en caer en el debate político, que divide a gobiernos y oposición en casi todos los países, con libre elección de las banderas. En los Estados Unidos o en Brasil la liberalidad de las administraciones de Trump o de Bolsonaro es señalada como motivo de la escalada de casos. En la Argentina, el gobierno resiste con restricciones y señala a la oposición como anti-cuarentena. Se desborda cuando el presidente se enoja con el público. Este juego excede el marketing, un nivel trivial de la actividad política. Más a fondo, señala cómo se ejerce el liderazgo y cómo percibe el público la capacidad de control del problema por parte de la autoridad. Si en las grandes ciudades como Buenos Aires el público monta en quejas como la que se expresará mañana en el banderazo del 17 sanmartiniano, no es porque tenga argumentos para responsabilizar al gobierno de la curva de contagios. La Argentina sigue teniendo un nivel de daños muy bajo respecto de otros países. Pero el público empieza a percibir que quizás el gobierno no esté en control del problema. O, peor, que lo esté manipulando.”

Steven Pinker. «Estamos ante la puja de dos corrientes comandadas por una derecha autoritaria, nacionalista y populista y una izquierda posmodernista, identitaria y políticamente correcta», plantea. Y por eso mismo, reafirma su defensa de la razón. «Las ideas de la democracia, la libertad individual, el pensamiento científico, el humanismo universal, la comprensión histórica y la conciencia de progreso deben siempre ser reforzadas porque no son intuitivas».

“Pienso que el progreso no es algo aleatorio, sino el resultado de la aplicación de la razón a la resolución de los problemas que afronta la humanidad. ¿Acaso esta pandemia vendría a demostrar que el progreso es, en realidad, fortuito? Los problemas, incluido el flagelo de las enfermedades, son inevitables y nunca se resuelven por sí mismos. Las leyes del universo son indiferentes a nuestro bienestar y solo la aplicación del ingenio humano puede cambiar el mundo para nuestro beneficio.”

“Hay una tendencia a atacar, acallar y difamar a las personas con ideas o creencias que difieran con la ortodoxia de la izquierda dura, lo cual es peligroso por tres motivos. Primero, porque arruina las vidas de personas inocentes. La segunda, porque intimida a intelectuales, científicos, periodistas o artistas jóvenes o en una posición vulnerable, quienes preferirán callar sus opiniones. Y tercero, lo más importante, porque debilita nuestra habilidad como comunidad para comprender el mundo y resolver nuestros problemas.

Estamos ante la puja de dos corrientes comandadas por una derecha autoritaria, nacionalista y populista y una izquierda posmodernista, identitaria y políticamente correcta. Pero vamos más allá: la naturaleza humana incluye reacciones que son tribales, mágicas, nostálgicas, autoritarias y pesimistas, mientras que las ideas de la democracia, la libertad individual, el pensamiento científico, el humanismo universal, la comprensión histórica y la conciencia de progreso deben siempre ser reforzadas porque no son intuitivas.”

“Estamos ante el choque de dos mentalidades. Una, basada en la Ilustración, considera que la sociedad afronta problemas cuyas causas son completas y no comprendidas del todo, pero que debemos buscar resolver entre todos, tal y como una junta médica diagnostica a un paciente con síntomas confusos. La otra ve a la sociedad como una disputa de suma cero entre grupos antagónicos, que dio al poder a los blancos supremacistas en su momento y que considera, por tanto, que ahora ese poder debería ir hacia mujeres, personas de color u homosexuales. Es la psicología de la razón contra la psicología del poder. Quienes rechazan la mentalidad basada en la Ilustración serían como aquellos que protestan fuera de un consultorio médico exigiendo que se dictamine un diagnóstico y bloqueando la entrada a todo aquel médico que pueda llegar a otro diagnóstico. Y en este caso, la libertad de expresión es mera propaganda, un conjunto de argumentos de las élites para aferrarse al poder.”

José Luis Machinea. “Primero es necesario tener controlada la crisis sanitaria. Además, hay dos cuestiones esenciales: la necesidad de reducir la incertidumbre, para lo que se requiere un programa económico; y mostrar cómo se piensa reducir gradualmente el gasto que se generó durante la pandemia.”

“Es imprescindible tener un rumbo: qué se piensa hacer con la política macro, con el gasto público y los impuestos, y con el déficit fiscal; a qué política cambiaria aspiramos: esquema cambiario y nivel del tipo de cambio; nuestra inserción internacional; cómo privilegiar a los sectores que podrían liderar el proceso de crecimiento por su papel en la innovación y las exportaciones; y cómo se va a desregular el sector externo, la energía y el empleo.”

“El déficit fiscal se reducirá cuando finalice la pandemia. Hay que aprovechar el rebote para reducir gradualmente los subsidios. El congelamiento del empleo público en la Nación y las provincias debe ser un compromiso nacional con sanciones para los infractores.”

Martha Cohen. Patóloga argentina den la universidad de Sheffield. “Si ves el mapa de Argentina, se mantuvo bajo durante los tres meses que nosotros estábamos en Gran Bretaña con el pico y ahora siguen en cuarentena y aumenta. En este momento, el 45% de las muertes por coronavirus está en América Latina, incluida Argentina. No quiero decir que falló. Yo creo que no ha sido eficaz porque no se planificó durante la cuarentena de los meses más duros qué hacer después. Empezaron temprano y la gente se agotó. Mientras tanto no hay test suficientes, hay sobresaturación de clínicas y todos los problemas intrínsecos de la salud argentina no ayudaron. ¿Cómo puede ser que teniendo la cuarentena más larga del mundo, los casos estén en aumento?

Carlos De Angelis Sociólogo “Hay un aporte clave que realiza el politólogo quebequense Pierre Ostiguy, investigador del caso argentino, con la construcción de un eje vertical de polarización no estrictamente ideológico sino de tinte cultural y que se resume en Alto-Bajo. Para el autor lo Alto se puede referenciar con lo “fino” y lo “bien educado”, por el contrario, lo bajo a lo culturalmente popular, muchas veces caracterizado como “grasa” o “chabacano”. También se observa una tensión que se refleja en posiciones políticas entre la valoración de lo cosmopolita del Alto (ser-parte-del-mundo) o la pertenencia localista en el Bajo, la vinculación al territorio próximo, lo barrial. También en el eje Alto-Bajo Alberto Fernández busca colocarse en el centro, aunque presumiblemente un par de centímetros arriba. Su proveniencia de un hogar de clase media porteña, cuyo padre era juez, su estilo profesoral muy de la Facultad de Derecho de la UBA, (donde aún se mantiene cierta distancia con los interlocutores) y donde llevar traje y corbatas es la regla efectivamente lo emparenta a cierto ideal de clase media de los años dorados de la Argentina”.

Sabrina Ajmechet* y Damián Arabia** “El problema de esta operación es que lo vuelve peligrosamente imprevisible. La Argentina necesita gobernantes que aporten confianza, orden y claridad. En esta forma en la que elige gobernar, Alberto se transforma en un Dr Jekyl y Mr Hyde contemporáneo: mientras nos habla el profesor de las filminas durante el día, por la noche deja salir al tuitero que llama miserables a los empresarios. Cada mañana Alberto se inventa a sí mismo y cada noche se vuelve a reinventar en sentido contrario, borrando su versión previa. Su permanente contorneo lo convierte en imposible de describir y, si decide insistir en este juego, su trascendencia corre peligro, ya que es muy difícil que se recuerde a alguien que nunca se conoció. *Profesora Pensamiento Político Argentina (UBA). **Representante de la Red Humanista por Latinoamérica.”

