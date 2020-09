Elisa Carrió- «Felicito y agradezco profundamente al equipo de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en especial a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y a Fernán Quirós. Me siento orgullosa. ¡Eso es gobernar!»

«Tenemos excelentes candidatos y tenemos un nivel de acuerdos y de amistad; lo vamos a resolver estratégicamente. No hay que radicalizarse. No podemos responder con la misma lógica de Cristina. Si nos radicalizamos perdemos la centralidad».

Alberto Fernández- “Soy el más federal de los porteños. Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país. Quién puede vivir en paz en un país central y dos periféricos”.

Cristina Kirchner -“Hay una asignación de recursos muy desigual que es profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia”.

Jorge Macri «Señor gobernador. Las tomas en la provincia se multiplican generando más miedo. La necesidad de algunos no pueden generar el caos de todos. El problema de la toma de tierras lejos de desaparecer se agrava por el silencio y la inacción».

Mario Negri- “El Frente de Todos quiere sesiones virtuales sin tiempo, casi para siempre. El bochorno del Senado nos indica que no se puede con temas tan importantes”.

Facundo Manes. “En este tiempo extraordinariamente duro que vivimos desde hace tantos meses, casi todos nosotros, seguramente, sentimos cansancio, falta de motivación, falta de concentración, preocupación, incertidumbre.”

“Como si fuera poco, además, nos parece anormal para nuestra manera de ser, injustificado, y nos sentimos mal por sentirnos mal. Lo que debemos comprender es que, cuando cambian nuestras vidas –sea por la pandemia en sí misma o por las medidas para hacerle frente-, se transforma nuestra relación con el entorno y se afecta nuestro ánimo.”

“Se observa que la fatiga mental era el factor más importante para explicar sentimientos de ansiedad y el ánimo decaído de las personas.”

“No hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requieren de un gran esfuerzo cognitivo. Y el agotamiento resultante puede llevarnos a tomar malas decisiones como, por ejemplo, abandonar las conductas de cuidado.”

“La pandemia del COVID-19 representa una crisis masiva de salud y es, a la vez, una crisis que nos demanda modificar el comportamiento a gran escala y que pone una gran carga psicológica sobre las personas.”

Edward C. Prado– “El sistema judicial debe ser independiente y transparente para que las personas tengan confianza en la justicia”.

Ricardo Gil Lavedra: «No, no es una reforma judicial. Esto es una gran creación de cargos. Es un proyecto retrógrado que expande el problema, no lo soluciona. Me hacen sospechar que, en realidad, lo que quieren es perpetuar el modelo de Comodoro Py…Hay una muy fuerte sospecha de que los cambios en la Justicia están orientados a obtener algún beneficio en los procesos”.

Byung-Chul Han. “La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países. El Covid-19 no sustenta a la democracia. Del miedo se alimentan los autócratas. En la crisis, las personas vuelven a buscar líderes. En Hungría el húngaro Viktor Orban declara el estado de emergencia y lo convierte en una situación normal. Ese es el final de la democracia. Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. Hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo, dará lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud .El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos.”

Scott Blais. “Más de la mitad de los elefantes que quedan en América Latina, unos 26, están en Brasil, en mal estado. Aquí pueden recuperar su vida y su alma de elefantes.”

“Tienen una vibración mágica, saben todo y creo que todos deberíamos ser un poco más elefantes. Son muy inteligentes y observadores, pero operan desde los sentimientos y la emoción. – Algunos son tímidos, otros exuberantes, pero hay algo que los une: todos parecen entender el todo de una manera en que nosotros no podemos hacerlo.”

Juan Carlos de Pablo. “En los países con alto nivel de ingreso por habitante, la provisión de electricidad se da por descontada; mientras que en los países en vías de desarrollo, alrededor de 1000 millones de personas tienen acceso a un servicio eléctrico parcial e intermitente. “La caída en la calidad de la prestación del servicio eléctrico se desarrolla en 4 etapas. 1) Como la electricidad es interpretada como un derecho, los subsidios, los robos y la falta de pago son ampliamente tolerados; 2) como las empresas que generan, transmiten y distribuyen electricidad generan pérdidas, necesitan el auxilio del Estado; pero a partir de algún punto las restricciones presupuestarias se hacen sentir; 3) las empresas de electricidad no tienen más opción que racionar el servicio, limitando el acceso y restringiendo el horario en el cual lo proveen, y 4) la oferta de energía deja de ser provista en base a consideraciones de mercado. Quienes no pagan tienen el mismo acceso que quienes pagan toda la tarifa. La falta de ajuste de las tarifas con relación a la inflación, sólo parcialmente compensada con mayores subsidios, afectó las inversiones. Así de simple.”

Miguel Kiguel. “En el corto plazo, y hasta que la economía revierta gran parte de la caída en el empleo, parece inevitable mantener los subsidios sociales, aceptar un déficit fiscal y el riesgo de mayor inflación. Las medidas de coyuntura necesitan ser complementadas con un plan de largo plazo que dé confianza y aliente la inversión privada y la creación de empleo, en el marco de un programa con el FMI y lo central es que asegure la solvencia fiscal, reduzca el déficit y la presión impositiva, y dé señales claras de que no van a poner nuevos impuestos ni controles de precios que desalienten la inversión. Un Estado sin crédito no puede liderar el crecimiento.”

Daniel Marx– Las medidas más urgentes que deberían tomarse para salir de la actual crisis son profundizar una apertura cauta, responsable y productiva de la actividad económica; promover inversiones que protejan y creen empleo, y contemplar una asistencia selectiva a sectores vulnerables. Las decisiones de coyuntura, atendiendo urgencias, deben ser armonizadas dentro de una estrategia integral conocida que contemple la superación de los importantes desafíos que tenemos.