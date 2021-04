Volantazo: prorrogan la concesión de la Hidrovía

El 30 de abril de 2021 vence la concesión de la Hidrovía, operatoria que maneja la empresa belgan Jan de Nul y que factura por lo menos 200 millones de dólares al año. El ministerio de Obras Públicas, en cabeza de Gabriel Katopodis y quien maneja interinamente al de Transporte tras el fallecimiento de su titular Mario Meoni, decidió, a través de la resolución 129, extender por 90 días la concesión; aunque con derecho a darla de baja de pleno derecho ya que “la prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada”.

Recordar que el plan del Gobierno era darle la administración a las provincias lindantes al río Paraná en busca de soberanía (NdR: el 28 de agosto de 2020 se suscribió el Acuerdo Federal Hidrovía entre los ministerios de Transporte, Interior y de Desarrollo con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y para concretarlo es necesario contar con infraestructura para realizar las tareas de dragado y saneamiento. Esta decisión de ayer deja expuesto que lo discursivo no va en paralelo a lo real y concreto y esto es que no hay capacidad en nuestro país para hacerse cargo de este negocio. Y en, eso según se sabe, hay un interés chino en manejar la principal arteria marítima del Mercosur.

En un recorrido de llamados que hizo Mundo Gremial encontró este eco en dos gremios marítimos consultados: “Hay mucha ignorancia en este proceso; aún no están ni siquiera los pliegos por lo que la prórroga es absolutamente necesaria y no sé si insuficiente porque hay mucha mano metida y hay confusión en el Gobierno”, disparan desde uno de ellos. Agregan: “En la Argentina no hay empresa con esa infraestructura por eso se debe buscar en una licitación internacional”. Y también brindan una reflexión: “Cuando el Gobierno habla de soberanía, debe también entender que esa soberanía debe pasar por el uso de los barcos con bandera argentina en el Hidrovía, algo que hoy es nulo porque todos los buques que hoy circulan por allí son de bandera extranjera”.

En otro sindicato del sector también aportaron su lectura, que también va por el mismo lado: “Esto es el inicio de esas renovaciones y así seguirán indefinidas porque no se puede hacer un cambio tan brusco porque no hay a la vista una empresa que pueda hacerse cargo de esto porque ninguna tiene tal infraestructura. La Argentina no tiene la capacidad para reemplazar a la actual concesión porque no tenemos el herramental, ni técnico ni de recursos”.

En definitiva, la historia de emparchar se repite una vez más. La concesión de la Hidrovía data de 1995 cuando se firmó la primera acta de concesión y por 10 años. Solo dos años después hubo una primera renegociación que extendió el contrato 8 años más. Sin haber vencido el plazo, ocurrió lo mismo en 2002 cuando se firma un nuevo contrato que se reescribió en 2005 y en el que finalmente extendió el plazo hasta el 30 de abril de 2021; algo que tampoco ocurrirá.