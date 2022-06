Volodymyr Grotskov, el ingeniero eléctrico ruso que desertó a Ucrania para luchar contra el «cáncer» del Kremlin

Volodymyr Grotskov es uno de los desertores rusos que ha decidido combatir en el ejército ucraniano por convicción, arriesgándose a fuertes castigos o incluso la muerte si llega a ser capturado. El militar le ha contado su experiencia al periódico británico Daily Mail.

El ingeniero eléctrico de 48 años considera al Kremlin como un «cáncer» destructivo que amenaza la paz y la seguridad del mundo y asegura que, en caso de que sea atrapado por las autoridades rusas, sería ejecutado al admitir que muchos compatriotas lo verían como un traidor.

Sin embargo, él también hace parte de las decenas de rusos que se encuentran enfurecidos con el gobierno de Vladimir Putin y se han pasado al lado de Kiev, entre ellos, prisioneros de guerra y un alto funcionario de una de las instituciones financieras centrales de Moscú.

El actual militar ucraniano le ha afirmado al Daily Mail que su viaje personal para tomar la decisión de empuñar las armas en contra de su país natal Rusia comenzó hace once años, cuando estallaron protestas a favor de la democracia después de la manipulación y el fraude electoral para arreglar el triunfo del partido de Vladimir Putin en las elecciones parlamentarias.

Grotskov cuenta que se unió a pequeñas manifestaciones en su ciudad natal de Kandalaksha tras descubrir un video publicado por Alexei Navalni, el activista anticorrupción y principal opositor del presidente ruso que, desde entonces, sobrevivió a un envenenamiento y fue encarcelado.

El video, basado en documentos obtenidos por Navalni, expuso cómo una de las personas más cercanas a Putin robó miles de millones de libras de un proyecto de oleoducto, por lo cual el militar dice que le sorprendió «la escala de corrupción e injusticia» y fue su motivación para investigar la situación política y económica del país. «Me di cuenta de que tenemos que luchar contra este régimen», ha señalado.

El soldado se fue de Rusia después de que Putin arrebatara ilegalmente Crimea a Ucrania en 2014 y luego se unió a las fuerzas voluntarias ucranianas a pesar de vivir ilegalmente en el país, donde terminó peleando en una de las batallas más feroces cerca de Donetsk.

Grotskov, a quien se le otorgó el derecho de permanecer en Ucrania el año pasado, ha manifestado estar furioso por la complicidad de sus compatriotas rusos y su orgullo por luchar por Kiev y en contra del régimen.

«Personalmente no estoy en contra de Putin porque si no es Putin, habrá alguien más. Rusia, tal como es hoy, no debería existir», le ha dicho el militar al Daily Mail.