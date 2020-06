“Volver atrás dependerá de la responsabilidad ciudadana” – MundoPolítico

A días de haber anunciado el paso de Santiago del Estero a la Fase 5, como parte de la cuarentena que rige en el país para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, el gobernador Gerardo Zamora afirmó que “volver atrás dependerá de la responsabilidad ciudadana”.

En una extensa entrevista con el portal Infobae, el mandatario santiagueño contó cómo se vive la “nueva normalidad” en la provincia, aseguró que no tendrá problemas financieros este año y dijo que está en alerta porque teme que haya un nuevo brote de contagios.

A continuación compartimos un fragmento de la entrevista realizada por el periodista Joaquín Mugica, en la que Zamora se refirió a la situación sanitaria de la provincia ante la pandemia que afecta al mundo.

-¿Cuál es la “nueva normalidad” en Santiago del Estero?

-Tenemos 22 casos de coronavirus de los cuales 21 ya fueron dados de alta. No hay ninguna persona internada y no hubo ningún fallecido. Ahora estamos aplicando el distanciamiento social como ordenó el decreto nacional. Todas las actividades que están autorizadas están bajo protocolo y algunas están en estudio para autorizar, como es el caso de los gimnasios.

-¿Tiene la situación controlada?

-Al no tener circulación viral no tenemos ninguna complicación sanitaria. Estamos reforzando más el control de ingresos a la provincia. Tenemos 14 ingresos normales de rutas, 30 ingresos secundarios, y una veintena más de ingresos por caminos vecinales. En este momento, tenemos desplegados más de 2000 efectivos de seguridad que controlan todos los ingresos. Las personas que quieren ingresar a la provincia deben hacer cuarentena por 14 días. De hecho tenemos más de 1000 personas alojadas en hoteles, gremios, clubes y escuelas. Sobre todo trabajadores golondrinas.

-¿Fue un punto sensible del esquema sanitario el regreso de los trabajadores golondrinas? Porque muchos, en el medio de la pandemia, atravesaron el país para volver a sus provincias.

-No. Cumplieron muy bien. De los 22 casos, 12 han sido trabajadores golondrinas. Y se los ha podido detectar. Eso es lo importante. Casi todos fueron asintomáticos. Hicieron la cuarentena y en el día 10 se los hisopó. Regresaron más de 2500 trabajadores temporarios de Mar del Plata. Unos 1500 trabajadores golondrinas. Después hay gente que quiere venir a visitar parientes pero sin pedir el permiso. Les sugerimos que no lo hagan porque no van a poder cruzar el límite provincial. Tienen que estar autorizados.

-Una de las provincias que limita con Santiago del Estero es Chaco, que es uno de los focos de contagio del virus. ¿Hay alguna medida especial con respecto al paso fronterizo?

-Todas las fronteras las tenemos con la misma situación de control. Limitamos con Chaco, Salta, Córdoba, Santa Fe y Catamarca. El problema no es de la provincia vecina, el problema es cuando viene gente. Hubo tres infectados que vinieron de Buenos Aires. Ese control estricto en los ingresos nos permite evitar que el virus circule.

-¿Le teme a algún rebrote de contagio por falta de cuidado de la gente? Hace poco aisló un pueblo entero por un contagio que se generó por dos personas que tomaron mate.

-Ese lugar sigue aislado (Suncho Corral). Les pedimos a nuestros conciudadanos que mantengan la distancia, que hagamos prevención. Hoy no hay cuarentena en 19 provincias, entre esas la nuestra, porque no tienen circulación viral. Eso implica mayor responsabilidad. Se están permitiendo reuniones familiares y que la gente circule libremente con muy pocas restricciones. Dependerá de la responsabilidad ciudadana.

-¿Está siguiendo alguna estrategia particular en lo que respecta a los testeos? ¿Se está testeando solo a los que tienen síntomas?

-No. Si hubiésemos testeado solo a los que tienen síntomas ya tendríamos circulando el virus. Testamos a todos los casos sospechosos. En primer lugar, los que vienen de afuera o han estado en contacto con gente que viene de afuera. También a los que tienen síntomas y a aquellos que han estado en contacto con gente que tiene síntomas. Se hace el testeo con PCR. También estamos haciendo algunos testeos rápidos, que no son tan efectivos.

-Uno de los sectores más castigados por la pandemia fue el comercio. ¿En qué situación está en Santiago del Estero?

-Desde esta semana está funcionando sin ninguna limitación. Nada más que los protocolos de atención al cliente. Hoy tienen el horario normal. Eso no quiere decir que esté funcionando perfectamente. Ha caído notablemente la economía. Esto no es aquí ni en el país. Es en el mundo.

-¿Qué consecuencias inmediatas va a sufrir la provincia por esos dos meses de cuarentena?

-La caída de la recaudación provincial y la caída de la recaudación nacional que impacta en la coparticipación federal de impuestos. Esa caída es muy fuerte. La estamos sufriendo todos en el país. Nosotros nos estamos adecuando a eso porque somos una provincia bastante equilibrada financieramente y estamos tratando de mantener una fuerte inversión por el Covid-19.

-¿Cuáles?

-Una fuerte inversión en obra pública. La estamos manteniendo en los niveles presupuestarios del 2019. También algunas medidas paliativas. En esta semana están cobrando subsidios los algodoneros para poder levantar la cosecha que ha sido récord, pero con un algodón que no tiene precio internacional. Hicimos un aporte de $15000 por hectárea a cerca de 700 minifundistas. Hemos hecho también programas para los músicos, los teatros y las actividades turísticas. Sectores que no entran en la ayuda del Estado. En eso invertimos 200 millones de pesos. También estamos dando préstamos con cuatro meses de gracia y una tasa blanda para los comerciantes. Estamos invirtiendo en apoyo a comedores. Son las cosas que estamos haciendo dentro de las posibilidades que tenemos.

-¿Descarta tener problemas financieros en los próximos meses?

-Por este año no vamos a tener. Porque tenemos equilibrada la provincia y algo de reservas. Pero a fin de año hay que ver cómo terminamos.

-Hay provincias que tienen problemas financieros inmediatos. Usted está mejor parado.

-Es que ya tenían problemas en diciembre. Es otra cosa. Estamos hablando de los efectos de la pandemia que agravan los problemas existentes y generan problemas a provincias como la nuestra, que no los teníamos.