«Volveremos a ser gobierno en el 2023» – NCN

Los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires cerraron este martes su campaña del eje sur con un acto en Lugano 1 y 2 en el que estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore.

El candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, invitó a Migliore al escenario para que hablara a una audiencia compuesta en gran parte por miembros de La Popular, la organización que ella conduce.

«Cuando fuimos a recorrer cada uno de los barrios lo único que vimos fueron pibes con ganas de laburar. Nadie vino a pedir planes o privilegios: lo único que pidieron es una oportunidad porque se quieren romper el culo», lanzó Tetaz.

«Vi muchos emprendimientos y comercios informales; cuando el Estado no está, esos emprendedores no pueden crecer porque no están registrados”, enfatizó antes de agregar que «en cada uno de los barrios me piden urbanización».

«El trabajo que está haciendo Horacio señala cuál es el camino: urbanizar los barrios más vulnerables de la Ciudad y formalizar los emprendimientos productivos», indicó Tetaz al invitar a Horacio Rodríguez Larreta al escenario, y cerró: «Necesitamos ponerles una patada a todos aquellos que nos quieren pobres para poder manipularnos con subsidios para siempre. Digamos basta. Terminemos con esto el 14. Que no se queje después el que no se queja ahora: vamos el domingo a reventar las urnas y decidir dónde queremos vivir».

Por su parte Rodríguez Larreta agradeció a la militancia presente y recordó: «hace 14 años empezamos a trabajar en la zona más postergada de la Ciudad. Hoy tenemos comedores, centros de primera infancia. Antes caían cuatro gotas y no se podía salir a la calle; el Indoamericano estaba tomado y hoy es uno de los parques más lindos».

«Tenemos que seguir teniendo espíritu transformador: se puede vivir mejor, se puede mejorar», dijo Rodríguez Larreta, quien no dejó pasar la oportunidad de referirse al crimen del kiosquero en Ramos Mejía: «Todos decían ‘esto no va a cambiar nunca, la inseguridad es imposible’. Nosotros demostramos que trabajando en serio se puede mejorar la seguridad. Todos los delitos bajaron, y también en la zona sur».

«Necesitamos que salgan a buscar votos. Somos nosotros los que podemos frenar al kirchnerismo», sentenció el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y arengó: «La 8 se da vuelta»

«Depende de ustedes. Vamos a meter nueve diputados para definitivamente decirle basta al kirchnerismo», insistió, y se despidió con otro canto: «Volveremos a ser gobierno en el 2023».

Cuando le tocó el turno a María Eugenia Vidal, la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio para la Ciudad repasó los principales aciertos de la gestión de Rodríguez Larreta en el sur del distrito porteño. «Lo nuestro no son los discursos, son los hechos», afirmó.

«Tanto nos importa el sur que nuestro Gobierno está en el sur. Nuestro Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat está en el sur. La mitad de los vacunatorios también. El 60% de las escuelas las hicimos en el sur. La escuela de la policía está en el sur. Y las plazas del sur hoy son otras», enumeró María Eugenia Vidal.

«El 12 de septiembre dijimos basta y no nos escucharon. Recibimos como respuesta a Aníbal Fernández, viajes de egresados gratis y el plan ‘platita’ para que nos olvidáramos de la foto de Olivos. No nos escucharon, no nos entendieron. Este domingo tenemos que decir basta más fuerte que nunca, un basta más grande, un basta más atronador», arengó.

«Ese basta nos va a permitir tener 120 diputados que van a representar a millones de argentinos que quieren que se empiece a discutir otro país. Vamos a resistir los próximos dos años y vamos a volver a gobernar en el 2023. Dejemos todo para que el 14 nos acompañen y a la noche digamos que en la 4 y en la 8 Juntos por el Cambio arrasó», sentenció la candidata nuevamente porteña.