Von der Leyen llama a los Estados a empezar a vacunar “el mismo día” porque sería “una muestra de unidad”

“Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos”. El mensaje de la Comisión Europea es claro: quiere que todos los Estados miembros empiecen a vacunar a la vez contra la Covid. La presidenta Ursula von der Leyen lo sostuvo en su intervención de este jueves ante el Parlamento Europeo.

Al mismo tiempo, dio por hecho que la EMA autorizará el próximo lunes la vacuna de Pfizer y que los países podrán empezar a vacunar “inmediatamente”, por lo tanto podría darse ya antes de Navidad. “Hemos comprado más que suficientes dosis para cumplir con la campaña de inmunización de los ciudadanos en todos los Estados miembro”, esgrimió.

Cabe recordar que la labor de la Comisión Europea es de coordinación, pues la UE no tiene competencias sanitarias. “Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos mueren cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando”, avisó Von der Leyen. Además, recalcó que la UE podrá prestar ayuda al “exterior” y que la inmunidad de rebaño se alcanzará cuando se haya vacunado al 70% de la población.

El planteamiento de Von der Leyen de unificar el calendario coincide con la petición que hizo ya el pasado viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Todos a la vez. Además, ya algunos Estados miembros -especialmente Alemania- insistieron en poder empezar a vacunar antes de Navidad, algo que ocurrirá.

Una vez que la agencia europea dé su visto bueno aún será necesario que la Comisión Europea dé luz verde a la vacuna, pero Bruselas ya ha dicho que ha agilizado todos los procedimientos para que esa fase que normalmente lleva meses se pueda concluir en apenas tres días.

Más tarde, un portavoz de Von der Leyen ha insistido en la importancia de que los Estados miembros se coordinen todo lo posible a la hora de iniciar sus respectivas campañas de vacunación y ha destacado que Bruselas ha ofrecido su “apoyo activo” a las autoridades de los Veintisiete para facilitar la distribución de las dosis y agilizar su inoculación en la población.

“Una vez que la vacuna sea aprobada es deseable que se empiece cuanto antes“, ha insistido el portavoz comunitario Eric Mamer, para después recalcar que la Comisión hará “todo lo que pueda” que la autorización del fármaco pueda decidirse “en dos días” y está en contacto con los Estados miembro para ayudar a lanzar las campañas “tan rápido como sea posible”.

Poco optimismo sobre el brexit

También abordó Von der Leyen el asunto del brexit, y el optimismo es moderado. “Tal y como están las cosas, no puedo decirles si habrá o no acuerdo, pero puedo decirles que ahora hay un camino hacia el acuerdo. Es un camino que puede ser muy estrecho pero que está ahí”, comentó a la Eurocámara. El punto de la gobernanza, por ejemplo, está “resuelto”, pero no así la igualdad de condiciones o el asunto de la pesca, donde la discusión es “muy compleja”, en palabras de la propia dirigente. “Los próximos días serán decisivos”, advirtió.

“Es nuestra responsabilidad seguir intentándolo”, sostuvo al mismo tiempo que defendió el papel del negociador de la UE, Michel Barnier. La UE quiere mecanismos “robustos” para asegurar una competencia justa en el mercado europeo, ha insistido la política alemana, quien ha desvelado que se ha avanzado en principios comunes porque el Gobierno británico ha aceptado un mecanismo interno sobre ayudas de Estado y la posibilidad de que la UE actúe de manera “autónoma” para solventar situaciones de competencia desleal. Los negociadores también han acercado posiciones en cuanto al mecanismo de “no regresión” para asegurar que los “altos estándares” medioambientales y sociales europeos no se recortan.