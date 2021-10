Votan la ley Johana, para asistencia por muerte perinatal

La primera oradora fue Johana Piferrer, quien sufrió el nacimiento sin vida de su bebé y la violencia obstétrica por falta de una contención adecuada del personal de salud que la asistió en el parto.

«Este proyecto comenzó cuando hice un posteo en redes sociales, empecé a recibir relatos donde la violación y vulneración de derechos se repetía y me di cuenta que no era la única y no estaba sola», relató.

«Todo lo que hicimos en ese momento estuvo bien, no estábamos locas, sino que éramos invisibles. Todas las leyes que nos abrazan hablaban todas de nacimientos con vida, entonces al mes y medio que tuve a Ciro investigué y en el 2015 hice una denuncia al Ministerio de Derecho y Justicia de la Nación», narró, y agregó que «el Defensor del pueblo de la Nación dictó una resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal».

Según describió, Johana debió «tomar pastillas para cortar la lactancia» y aplicarse «vendas muy fuertes en los pechos, sin ningún tipo de acompañamiento e información».

«Teniendo que escuchar el llanto de otros bebés cuando estaba internada en maternidad. No tuve acompañamiento ni contención psicológica. La respuesta del Ministerio de Salud fue tomar pastillas antidepresivas», evocó con angustia.

Según detalla el proyecto de ley, los objetivos de la norma son: «Dotar a las profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal».

«Posibilitar mediante diversas estrategias que las mujeres, personas gestantes, pareja y/o familias puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado, y con el acompañamiento de profesionales especialistas en la materia», agregó el texto.

Por último, plantea: «Facilitar a las personas incluidas en el inciso b del presente artículo la información necesaria acerca de las opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las profesionales durante todo el proceso».