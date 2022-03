Vox y Le Pen son acusados de ser aliados de Rusia

La imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se convirtió con la invasión a Ucrania en una suerte de abrazo de oso para los políticos de ultraderecha de España, Vox, y de Francia, Agrupación Nacional, cuyos líderes hicieron campaña con la imagen del mandatario ruso y ahora se los acusa de ser aliados del Kremlin.

En España, las agrupaciones izquierdistas Más País y Unidas Podemos -aliados del Partido Socialista en el Gobierno- acusaron a Vox de ser aliados del presidente Ruso.

«Putin es de los suyos», le dijo este miércoles a la bancada de Vox el diputado de Más País Iñigo Orrejón, en pleno recinto de la Cámara de Diputados, que debatió el rol de España en relación a la invasión rusa a Ucrania.

“Se los digo con toda la calma, dada la gravedad del momento, ni con todas las exageraciones señores de Vox, ni con todos los aspavientos, le van a poder hacer olvidar a los ciudadanos españoles que el señor Putin es de los suyos”, fueron las palabras de Errejón para el líder de Vox, Santiago Abascal, quien sin embargo no se encontraba sin el recinto.

Y agregó: “El señor Putin es de la internacional del odio, de los (Jair) Bolsonaro, de los (Donald) Trump, y de los (Marine) Le Pen, que ayer mismo se comía un millón y medio de panfletos porque tenía fotos con Putin. Putin es de los suyos”.

Si bien Vox hizo pública su posición crítica a Rusia y pidió el lunes pasado “que detenga la invasión”, el partido ultra recibió más críticas en la misma línea, como el caso del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien acusó a Abascal de ser “el emisario de Putin en España”.

‼ @Santi_ABASCAL responde duramente a Pedro Sánchez:

«Los aliados de Putin en España están en su Gobierno. Por eso usted y su Gobierno no son fiables, no son creíbles y no son respetables en el mundo». pic.twitter.com/8fvz1ggRRR

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 2, 2022