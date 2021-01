Voytenco: “Todos tenemos que estar bajo el paraguas de la CGT”

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, pidió por la unidad del movimiento obrero “bajo el paraguas de la CGT”.

“Tienen que estar Moyano y todos los compañeros que están fuera de la CGT, no sirve dejar organizaciones afuera. Todos tenemos que estar bajo el paraguas de la CGT”, pidió el dirigente.

Voytenco encabeza la nueva conducción de la UATRE tras la muerte de Ramón Ayala, el extitular del gremio. Hoy la organización busca retomar protagonismo en la estructura cegetista.

“Queremos recuperar el espacio que el gremio siempre tuvo. Vamos por eso. Uatre es un gremio importante y creemos que ahora es fundamental apuntalar la unidad del movimiento obrero, y la única forma de hacerlo es en el marco de la CGT”, señaló el sindicalista.

La intención de Voytenco es fortalecer a la máxima central sindical atrayendo gremios que en la actualidad están nucleados en otros espacios. “Los kioscos que se han armado por fuera de la CGT no sirven, nos restan poder y tenemos muchos para perder”, aseguró.

La UATRE tendrá fuerte preponderancia en la elección de las nuevas autoridades de la CGT. El gremio de los peones rurales, por su amplio padrón, cuenta con un grueso caudal de congresales para participar en el Confederal cegetista donde se definirá la nueva conducción.

Es un registro que hay que darle vida y mayor contención a los trabajadores. La parte de fiscalización e inspección tiene que ser manejada por el bloque obrero porque quien se va a inspeccionar a sí mismo. Las inspecciones las tenemos que hacer nosotros, no los empleadores.

En diálogo con El Cronista, al ser consultado sobre a quién apoyará la UATRE en la próxima elección, Voytenco pidió “sortear” la grieta entre el oficialismo de Daer y el moyanismo. “Decir me gusta Daer o me gusta Moyano es como que estás haciendo un clásico Boca-River y acá no hay clásicos”, cerró.