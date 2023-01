Vuelve Capitanich: relaciones e intereses de un preferido de CFK

Jorge Capitanich tomó en el último año un rol central, no solo entre los gobernadores peronistas y el grupo del norte grande sino que además recuperó un lugar en la escena nacional que no tenía por lo menos desde que fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y rompió un diario Clarin en conferencia de prensa por considerar que tenía fake news. Hoy está entre los mejores valorados por la vicepresienta y tiene una relación cordial con Alberto Fernández, aunque asegura que no habla periódicamente con ninguno de los dos.

A sus 58 años, Capitanich juega fuerte y se anima. Lo dejó en claro a principios de semana cuando le pidió al presidente que enfrente el bloqueo de Juntos por el Cambio en el Congreso con el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para zanjar cuestiones clave como la ampliación de la Corte Suprema y la modificación del Consejo de la Magistratura.

Semanas atrás, cuando salió la cautelar cortesana que determinó el pago de Nación a la Ciudad de Buenos Aires de un porcentaje de la masa de fondos coparticipables, «Coqui» fue quien alzó la voz y le pidió al titular del Ejecutivo nacional que la desconozca.

Y el 4 de enero, se colocó frente a un micrófono en la Casa Rosada y abrió la conferencia de prensa de gobernadores después de una reunión con el titular del Ejecutivo. «Hemos tenido una reunión con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud de mal desempeño de las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», anunció Capitanich.

Aunque sostenga que con Cristina Kirchner comparten «unidad de concepción en el análisis de la política», eso no le impidió marcar diferencias con el espacio que lidera la vicepresidenta, por ejemplo, en un tema controversial como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el kirchnerismo se encargó de criticar a fondo el modo elegido por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, para Capitanich «es un acuerdo posible dentro de las restricciones que esto tiene», como dijo en una entrevista con Jorge Fontevecchia en PERFIL.

Un mes después de esa valoración, el gobernador de Chaco estaba arriba de un auto con la vicepresidenta camino a la Universidad Nacional de Chaco Austral (Uncaus), donde Cristina recibió el título de honoris causa, y oficiaba de anfitrión en primera fila. «Veníamos en el auto y ‘Coqui’ me decía ‘Dios mío, qué difícil debe ser hablar para vos porque cuando estás en silencio interpretan el silencio, y cuando hablás te cambian las cosas y las manipulan'», lanzó la titular del Senado. Todo un reconocimiento a este político.

¿Capitanich es Cristina?

En el oficialismo hay quienes creen que la centralidad que logró le permitió al chaqueño ser uno de los canales de expresión de la propia vicepresidenta. También hay otros como un reconocido diputado nacional que dice conocerlo y tenerle aprecio que sostiene que las declaraciones altisonantes que suele lanzar Capitanich responden a una iniciativa propia, que en la mayoría de las veces sintoniza con los planteos de la expresidenta.

Capitanich y Cristina Kirchner en Chaco, en mayo pasado.

Consultado por este medio, Capitanich reconoció que tiene un rol central y explicó: «Sinceramente participo de las cuestiones de carácter nacional por una agenda que tiene que ver con el interés de mi provincia. Mi bronca, nuestra bronca, tiene que ver con que en los últimos 20 años, en valores constantes, cada tres años y medio la CABA se lleva un presupuesto nacional: son 96,3 billones de pesos, el 29% del total de recursos entre Coparticipación, recursos de origen nacional y distribución territorial del Presupuesto. Eso genera una agudización de las asimetrías entre el centralismo porteño y el resto de las provincias. De ahí planteo alzar la voz«.

—¿Cómo es su relación con el presidente Alberto Fernández?

—No hablo mucho, pero siempre he tenido una relación franca y directa. Me manejo mucho con los funcionarios. Salvo actos institucionales no tengo comunicación. Pero si lo llamo por algo de interés por supuesto siempre está.

—Diferente a la situación con Cristina Kirchner…

—No, eh… la verdad… quiero decir que está todo bien.

—Pero es una relación más fluida en el caso de ella.

—Eh… la verdad no puedo nunca quejarme de ninguno de ellos. Con Cristina hablo, pero no es que tenga comunicación periódica, a veces pasan meses sin hablar. Con ella hay unidad de concepción en el análisis de la política, pero lo que digo es lo que pienso.

Capitanich y sus intereses en la política

Una de las especulaciones que aparece al notar el rol y el perfil que ha tomado este ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde, y por tercera vez gobernador de su provincia está relacionada con sus intenciones políticas. «Estaría bueno que en el corto plazo sea candidato a presidente, que juegue en una elección nacional«, dijo a este medio un referente del Frente de Todos que lo definió a «Coqui» como un «frentetodista».

«Hoy en día estoy claramente orientado al proceso electoral en mi provincia de cara a septiembre. Voy por la reelección pero no voy a dejar de decir y hacer lo que pienso porque creo que tengo legitimidad para hacerlo», le dijo a este medio.

El chaqueño anunció el juicio político a la Corte a principios de enero.

En ningún momento negó intenciones presidenciales pero trazó un análisis en el que reconoció que los candidatos de las provincias tienen menos chances. «Hay una cuestión y es que es muy difícil para alguien del interior ser candidato a presidente. Me vas a decir que estuvo Ménem y Néstor Kirchner, pero fueron circunstancias diferentes. Quienes son candidatos siempre concentran el mayor número de votos del país, y hay asimetrías en la representatividad política que agudizan una diferencia extrema de competitividad electoral», analizó.

Más allá de eso, tiene bien en claras sus líneas programáticas: habla de lograr «un gran consenso» para superar las restricciones constitucionales, energéticas, logísticas y un régimen monetario para «resolver la estabilidad cambiaria que hoy nos impide tener un crecimiento sostenido«. En tiempos de excesos en el ejercicio de las funciones públicas, Capitanich sostiene que «es necesario entender cuales son los límites para la constucción de poder».

Por otro lado, sin responder sobre el rol de Fernández en la no institucionalización del Frente de Todos a tres años de Gobierno, Capitanich asegura que es urgente encarar ese proceso aunque reconoce que «estamos ante una elección inminente y creo que eso no se va a dar». Y dijo: «No cabe dudas que tuvimos escenarios como la pandemia a 99 días del inicio de la gestión y después la guerra, pero tenemos que transitar un sendero y sentido de oportunidad».

Sus relaciones políticas

En la actualidad el chaqueño es uno de los gobernadores más cercanos a la vicepresidenta y asegura que su círculo de confianza política está «en mi equipo» de la Gobernación de Chaco.

Capitanich dijo que con Alberto Fernández «no hablo mucho».

Activo en el grupo de gobernadores del Norte Grande y en la Liga de Gobernadores peronistas, sostiene que respeta y valora a todos sus pares de las provincias pero subraya que «por razones de cercanía tengo más relación con (Gerardo) Zamora, con (Gildo) Insfrán y (Ricardo) Quintela«, mandatarios de Santiago del Estero, Formosa y La Rioja respectivamente.

Sin embargo, por fuera de ese círculo, a Capitanich lo une con el bonaerense Axel Kicillof un vínculo todavía más profundo. «Mi relación con Axel es excelente, lo conozco de toda la vida. Hablamos mucho, es una relación de mucho afecto construido en muchos años«, afirma ante la consulta de este medio.

Es además, uno de los pocos dirigentes que tiene llegada al Papa Francisco, quien lo recibió en varias ocasiones -una de ellas en mayo del 2022- en el Vaticano y a quien conoce desde que era jefe de Gabinete de Duhalde y el actual Sumo Pontífice cardenal porteño.

