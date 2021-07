Vuelve el toque de queda a Barcelona y a otros lugares turísticos para contener brotes de coronavirus – Télam

El confinament nocturn ha estat avalat. s una mesura difcil, per necessria per frenar els contagis, per protegir vides i el sistema sanitari. Entrar en vigor aquesta nit. Entre tots, tombarem la corba de la COVID-19. https://t.co/a1gcuIbiAd

Pere Aragons i Garcia 🎗 (@perearagones) July 16, 2021