Wado de Pedro: evadió la pregunta sobre su candidatura pero pidió «descentralizar la Argentina»

En medio de la recta final para el cierre de las listas que competirán en las PASO, el ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro protagonizó un mano a mano con su «alter ego», el actor Esteban Lamothe. En medio del encuentro, una de las temáticas que abordaron fue la política, donde el funcionario se refirió a la «necesidad» de «descentralizar la Argentina para conocerla y así poder amarla y defenderla».

«¿Vas a ser candidato o no?«, fue la pregunta que disparó De Pedro a Lamothe, en un juego de roles con el actor que publicó en sus redes sociales. Si bien el interrogante no fue respondido a lo largo de la entrevista, se habló sobre la posibilidad de una postulación del ministro. «El poder, administrar el poder confunde, marea«, comenzó el dirigente.

Y continuó: «En nuestros espacios saber que sos un ‘nosotros’. Yo soy un ‘nosotros’. Si hoy me toca ser candidato o no; si tengo que hacer tal cosa; si soy ministro o no es porque hay gente, amigos, amigas, compañeros, compañeras, familia que contiene, hay muchísimo, no es uno».

«El problema es cuando la persona se cree el personaje. O cuando el personaje se come a la persona. Me parece que ahí está el equilibrio que tiene que tener uno. En la política yo siempre digo: el Wado ministro es este, es otro. Yo soy el Wado militante, Wado de Mercedes, Wado familiero, Wado que tiene sus valores, que quiere tal cosa. Esto es coyuntural. Esto es por un determinado tiempo y yo no soy esto. Esto es el modo de llegar a un medio», agregó De Pedro.

Sumado a esto, uno de los puntos fuertes del mano a mano fue sobre la «necesidad» de descentralizar el país, argumentada por el ministro y respaldada por el actor. Al respecto, el titular de la cartera del Interior sostuvo que «necesitamos descentralizar a la Argentina, conocer la Argentina para amarla y defenderla».

En ese sentido, ejemplificó con el caso de Santiago del Estero: «Santiago del Estero hace un estadio en el centro de la Argentina y lo salen a matar los medios porteños. Tienen Autódromo, hacen carrera de GP. Tienen un estadio de fútbol donde ya se demostró que el turismo vinculado con el atractivo natural y el espectáculo sirve». «Uno no ama lo que no conoce. Entonces necesitamos más de ese tipo de inversiones», manifestó.

Asimismo, consideró que «estamos culturalmente muy achicados» con cuestiones como «los medios de la Capital, la temperatura es de Capital, la diversión es en Capital». Ante esa situación, el ministro alentó a «ampliar la diversidad cultural, resaltar las tradiciones, los valores de la gente del interior y sobre todo tener una Argentina multipolar. Muchos polos donde la gente pueda vivir y ser feliz en la región del país que tengan ganas».

Y agregó: «Para eso hacen falta inversiones de infraestructura para que una industria pueda tener gas en Corrientes, Formosa, en Santiago. Eso son decisiones políticas. Y generalmente estos medios y este sistemita que tenemos de poder en Argentina cuida esto (la Ciudad de Buenos Aires) y descuida el Norte»

Continuando su argumentación, De Pedro mencionó el caso de Estados Unidos y Brasil, países que «han trasladado sus capitales por cuestiones de estrategia y comerciales». «La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad hermosa, que tiene cultura, turismo, que le gusta a los extranjeros, puede funcionar muy bien y tenemos todo. Acá tenemos la administración central, el poder financiero, las petroleras, las cerealeras. Con lo cual hay un conflicto político y jodés al turismo, jodés a la cultura«, argumentó.

«Cuando uno recorre la Argentina ve las tradiciones, las culturas, la diversidad que hay, la gente hermosa que hay. Después cuando ves a unos supuestos porteños exitosos son del interior que se vinieron y se quedaron acá porque acá se dan las condiciones«, sostuvo.

Además, invitó a «nuestras generaciones» a realizar «propuestas más transgresoras». «Me parece que nuestras generaciones tienen que empezar a tener propuestas un poquitos más transgresoras. Tenemos que intentar resolver esas cosas que ya decimos de hace mucho tiempo que no andan. Es mejor intentarlo que seguir padeciendo», concluyó.

mb / ds