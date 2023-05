Wado de Pedro le respondió a Levinas: «La sociedad es mucho mejor de lo que se piensa»

El ministro del Interior y posible precandidato a presidente por el Frente de Todos, Wado de Pedro, le respondió al periodista Gabriel Levinas y aseguró que “la sociedad es mucho mejor de lo que se piensa”, en referencia al análisis que realizó el conductor radial respecto a su condición del habla, criticando una posible postulación por su tartamudez.

“Yo quiero transmitir que hay que tener más responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas. Yo tengo los recursos para sostener una crítica fuerte. Pero hay muchos chicos, muchas chicas, que tienen una dificultad en el habla o que tienen otras dificultades u otras formas de ser que, la verdad, la pasan mal”, expresó Wado de Pedro en un encuentro con intendentes bonaerenses realizado este lunes en Quilmes.

En esa línea, agregó: “Venimos trabajando una campaña que es Argentina contra el Bullying que es justamente para concientizar que cada uno es como es, que cada cual tiene su diferencia, tiene sus cosas, sus defectos, que lo que importa es lo que uno dice, lo que importa son las personas. Con lo cual, me parece que el mensaje es ese, aceptarnos cada cual como es. Y para el periodista, que sepa también que hay una sociedad mucho mejor de la que él piensa”.

El ministro también declaró que el pensamiento de Levinas “representa a un sector de la sociedad que no se dio cuenta que las cosas cambiaron para bien» y manifestó su deseo de que aparezcan en Argentina nuevas generaciones de políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas.

Qué dijo Gabriel Levinas

Este domingo, el periodista Gabriel Levinas fue entrevistado en TN, donde realizó un análisis del escenario político actual y opinó sobre la figura del ministro del Interior. Allí, comenzó lo que parecía ser una crítica respecto a la sociedad argentina, declarando: “Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona tartamuda. Quisiera un país así”.

Sin embargo, al ahondar en la temática, criticó la posible postulación a presidente de Wado de Pedro. «Si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a la presidencia, sabés que en Argentina va a fallar, si la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo pones igual? ¿Por qué lo señalás igual?», disparó.

“Justamente, un partido que lo único que hace bien es hablar -la oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón-, ponés a un tipo que no puede hacer oratoria«, concluyó.

El repudio contra Levinas

El análisis posterior de Wado de Pedro se enfocó principalmente en un mensaje optimista respecto al contexto social y a la construcción de sentidos comunes en Argentina. De esta forma, sostuvo que “las nuevas generaciones son mucho más empáticas, las nuevas generaciones tienen un nivel de aceptación entre sí. Me parece que esa persona habla representando a un sector de la sociedad, a un sector de una generación que no se dio cuenta de que el mundo cambió mucho y, en esos ejemplos, cambió para bien”.

Además, continuó la idea de Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de “tomar el bastón del mariscal” y agregó: “Me parece muy bien que se muevan algunas generaciones y que surjan algunas cositas nuevas” y sintetizó su postura diciendo «vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio para construir una sociedad mejor, justa, libre, soberana e inclusiva para todos y todas».

Por su parte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, repudió la descalificación del periodista y opinó que “hay una concentración de odio que, cuando tiene una válvula de escape, muestra su cara más cruel. A veces son más delicados y otras, más brutales, como sucedió este fin de semana”.

Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, añadió que «lo que dice Levinas no es sólo discriminación» sino también «violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario». También señaló que «eso es lo que intenta la ultraderecha«, ubicar al opositor «no como alguien con quien hay que discutir política, sino como alguien que directamente no puede existir o ser».

La disfluencia de Wado de Pedro

El ministro del Interior de la Nación tiene disfluencia desde que es un niño y habla abiertamente sobre el tema, con el fin de generar concientización sobre la condición que posee el 1 por ciento de la población mundial. Según relató en entrevistas, su trastorno está ligado al fuerte trauma de su infancia, relacionado al secuestro y asesinato de sus padres y a su apropiación, por parte de una familia de militares, durante la última dictadura cívico militar.

En 2021, durante el Congreso de Tartamudez, explicó que «uno de los hemisferios del cerebro, que es el que razona la parte de la palabra, va más rápido que el hemisferio que tiene que implementar esa palabra”. Además, declaró: “Quiero transmitirles, primero, la aceptación. Somos como somos. La tartamudez no nos define. Somos personas que hacen muchas más cosas que esto. El silencio, el que te miren como algo raro, sentirte diferente, no ayuda”.

Respecto a su propio camino hacia la aceptación, Wado de Pedro ha comunicado que el expresidente Néstor Kirchner fue la clave para su carrera política. “Néstor me convocó para una charla ante cinco mil personas, una semana antes de su muerte, y le transmití que yo no hablaba en público, porque era tartamudo. Me respondió que no pasaba nada, que hable como hablo, que lo importante era el contenido. Posteriormente me mandó otro mensaje que decía que el día que me deje de enojar, que baje la guardia, que no me sienta a la defensiva, se me iba a empezar a ir el miedo”, contó.

«Desde ese momento empecé a hacer bromas sobre mi tartamudez en reuniones, o presentaciones, empecé a cambiar mi visión respecto de la tartamudez. Hoy puedo decir que romper con el silencio, con la soledad, aceptarse, que las familias lo hablen, es la mejor decisión que se puede tomar”, concluyó.

