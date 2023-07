Wado de Pedro recibió al adolescente que perdió un ojo por la represión en Jujuy

Wado de Pedro Jujuy.jpg

En el encuentro realizado en el despacho de De Pedro en Casa Rosada estuvieron también familiares de Lian Lamas, la abogada Silvana Yañez y los coordinadores del Consejo Nacional de Políticas Indígenas, Andrea Quevedo y Daniel Segovia.

El relato de Lian Mijael Lamas

Según contó a Radio Con Vos semanas atrás, el adolescente había concurrido a una manifestación en defensa de su comunidad, ya que «Morales les quería quitar su propiedad a ciertas personas» a quienes «no les dejaban construir su casa».

«Entraron a tirar gases lacrimógenos, balas, piedras. Me fui para el costado de la ruta, que sería la playa, y ahí me perdí con mis compañeros. «Cuando salgo a ver todo eso, me impactó una bala en el ojo», relató el joven, y aclaró que «la bala le impactó de cerca» y que por eso perdió un ojo.

Tras recibir el disparo, Lian quedó en estado de shock y ya no pudo abrir su ojo izquierdo. Rápidamente fue auxiliado por otro manifestante que estaba en el lugar y que, según contó, lo tiró al piso para poner a resguardo de las balas que provenían de las armas policiales.

«Dentro de todo eso, había otros compañeros que me reconocieron. Llamaron a los Bomberos y ellos me llevaron a la ambulancia, donde me pusieron suero. Ahí esperé un tiempo a que den la autorización para que la ambulancia pudiera ir hasta Maimará», amplió el adolescente.

«Hecho terrible»

En otra parte de su relato, Mijael Lamas aseguró que «ya no se puede volver el tiempo atrás» y que debe «seguir adelante». Respecto a la situación de Jujuy, afirmó que es «un hecho terrible» y que nunca pensó «que iba a llegar a algo de esta magnitud».

jujuy docentes.jpg

«Yo hago un llamado a Morales a que, en vez de mandar a tantos policías, venga él y dé la cara. Que dé la cara a toda la gente, que es lo que queremos nosotros. Que venga él y nos diga las cosas de frente, como son», concluyó en esa entrevista.