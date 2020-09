Wado de Pedro y la polémica con Ciudad por la coparticipación: No puede haber diálogo con sordos o pícaros

Al hablar en un mensaje grabado en Casa Rosada, el ministro consideró que si el decreto del presidente Alberto Fernández sobre estos fondos “es inconstitucional”, también lo es el firmado hace cuatro años por Mauricio Macri.

El ministro del Interior se refirió al decreto firmado por Macri apenas asumió la Presidencia por el cual elevó del 1,40% al 3,75% la porción de los recursos coparticipables que recibía la Ciudad. Macri utilizó exactamente el mismo mecanismo al que apeló ahora Fernández sin embargo desde el macrismo aseguran que es inconstitucional.

De Pedro aseguró que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad”, sino que “se recuperaron” montos que “Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”.

“Yo personalmente transmití esta situación, siempre supieron que recibieron de más y que esos fondos no le corresponden“, subrayó De Pedro.

Claves para entender el conflicto:

– ¿Qué son los fondos coparticipables?

Son los fondos que reciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de manera automática de Nación.

– ¿Cómo se reparte la masa de dinero recaudada por los fondos coparticipables?

El 42,34% es para la Nación, el 54,66% lo reciben de forma automática las provincias y la CABA, el 2% se distribuye para el recupero del nivel relativo de algunas provincias y el 1% restante se destina al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (son los famosos ATN, ayuda extraordinaria y discrecional que maneja la Nación para situaciones de emergencia en provincias o municipios).

– ¿Cómo se puede modificar el porcentaje que recibe cada distrito de manera automática?

Para modificar esta distribución todas las legislaturas provinciales tienen que estar de acuerdo con los nuevos porcentajes. Ello implicaría un gran acuerdo entre todos los distritos que parece difícil de alcanzar ya que ningún distrito estaría dispuesto a resignar recursos para favorecer a otra y así modificar la actual distribución.

– ¿Entonces por qué se puede modificar por decreto tal como hizo Mauricio Marci en 2016 y ahora Alberto Fernández?

Porque lo que se modifica por decreto no es la distrbución del 54,66% que reciben de manera automática las provincias, sino la porción que le corresponde a Nación. Cuando se sancionó la ley de Coparticipación Federal de Impuestos no existían ni la CABA ni Tierra del Fuego como provincia (pasó a serlo recién en 1991). Por lo tanto no figuran en el reparto automático que reciben las provincias. Los fondos coparticipables que reciben la CABA y Tierra del Fuego salen directamente del porcentaje que le corresponde a la Nación y no modifica lo que reciben las otras provincias, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional puede cambiar los porcentajes que reciben estas dos provincias, como lo hizo Macri en 2016 y 2018 y ahora Fernández.

– ¿Todos los impuestos que cobra el Estado nacional son coparticipables?

No. Hay algunos que van solo a las arcas nacionales, como por ejemplo los derechos de exportaciones. Los principales impuestos coparticipables son el impuesto a las Ganancias y parte el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

– ¿Cómo cambió en los últimos años el porcentaje que la Ciudad recibe de la porción que corresponde a Nación de la Coparticipación?

Hasta 2016 la Ciudad recibió 1,4 puntos porcentuales del 42,34% de la coparticipación que le corresponde a Nación. Apenas asumido Macri modificó ese porcentaje por decreto y lo elevó a 3,75 puntos porcentuales, casi lo triplicó. Luego en 2018 y luego del Consenso Fiscal impulsado por el gobierno de Cambiemos esa porción se redujo al 3,5%.

– ¿A qué se debió ese fuerte incremento?

Macri justificó el aumento de los recursos de la Ciudad con el traspaso de la Policía Federal. Sin embargo ahora Nación asegura que “el costo” de dicho traspaso lejos está de alcanzar ese nivel y que demanda menos de un punto porcentual adicional

– ¿Qué hizo ahora el Gobierno?

Redujo el 3,5% que recibe la Ciudad al 2,32%. Con esa diferencia recupera fondos que son de NAción y los destinará ahora a la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Espera además que, una vez que el Congreso sancione el traspaso de la Policía con sus debidos recursos, reducir y llevar nuevamente la porción que recibe Ciudad al 1,40% original.