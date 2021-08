Walter Correa: “Hay que hacer todo lo posible para reducir la jornada laboral”

El sindicalista y diputado nacional Walter Correa aseguró que harán “todo lo posible” para concretar una reducción de la jornada laboral en el país.

“No es impensado que Argentina tenga una jornada laboral de 6 horas en 2022”, aseguró el dirigente gremial.

Correa es uno de los legisladores de extracción sindical que integran hoy el Congreso Nacional y uno de los impulsores de una modificación en las jornadas laborales para dar respuesta a la problemática del empleo.

Yasky presentó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo a 40 horas

En declaraciones radiales, el gremialista del Cuero pidió “situarnos en un contexto de realidad” para comprender la necesidad de avanzar con los proyectos de reducción.

“La jornada semanal más extensa en Latinoamérica la tienen los trabajadores y la trabajadores argentinas. Tenemos casos de 48 horas semanales. En Chile, en 40 horas. El trabajador y la trabajadora argentina supera anualmente la jornada laboral de Japón”, aseguró.

Y concluyó: “En esta coyuntura de pandemita tenemos que tener en cuenta lo que es significativo y hacer todo lo posible para que se concrete la jornada reducida en distintos sectores, sin reducción salarial”.

En diálogo con AM 530, Correa sostuvo que los proyectos ingresados a Diputados no solamente refieren a la posibilidad de generar más y mejores empleos si no también revalorizar el tiempo de ocio de los trabajadores.

Recalde pidió una “confluencia sindical” para discutir la reducción de la jornada laboral

“En Francia trabajan de lunes a jueves. Es importante también ganar en calidad de vida y hay que incentivar a otros sectores, como el turismo local, un día más que los trabajadores podemos descansar sirve también para economía regional”, señaló.

Hoy en el Congreso Nacional conviven diversos proyectos sobre la materia. Algunos sostienen una reducción de la jornada semanal, otros de la jornada diaria.

El objetivo -según Correa- será “unificar” criterios con participación de todos los sectores del mundo del trabajo, como se hizo con el debate y posterior sanción de la ley de Teleletrabajo, y evaluar los “matices” de la legislación según las necesidades de cada rubro.