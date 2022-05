Walter Correa: “Hay que revisar la jornada laboral y necesitamos que el gobierno ayude al salario por decreto”

El secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores (SOCRA), Walter Correa, se manifestó a favor de la paritaria que cerraron los trabajadores bancarios e instó a resolver los problemas actuales con una batería de medidas desde el gobierno nacional.

“Necesitamos mejorar imperiosamente el salario de los trabajadores, tenemos que hacer lo imposible para ganarle a la inflación”, sostuvo Correa en diálogo con Radio Ensamble.

El ex diputado nacional puso en ejemplo lo resuelto en el pasado fin de semana en el Plenario de la Rama Sindical del Partido Justicialista en la localidad de Baradero. “Necesitamos que nuestro gobierno ayude por decreto y salvaguarde la canasta familiar corrigiendo los precios”, indicó.

“El Estado tiene que acompañar en la coyuntura porque sino las paritarias a los 4 o 5 días parecieran no haber consiguido nada”, dijo el ex diputado nacional del PJ. «Tiene que aplicarse una batería de medidas que pongan freno a la inflación, a los precios. Yo tuve una de las mejores paritarias de los últimos 5 años y mis compañeros no llegan a fin de mes”, agregó.

La Rama Sindical del PJ bonaerense acompañó la creación del Fondo para el pago de la deuda y llamó a incrementar los salarios por decreto

Además, llamó a revisar la duración de la jornada semanal de trabajo ya que en Latinoamérica, “los argentinos somos los que más carga tienen y reducir la jornada es una medida de solidaridad”.

Respecto al panorama político del gobierno nacional, sostuvo: “Cuando hay un reclamo colectivo no se trata de ninguna interna. La situación amerita que hagamos más peronismo”.

Por último, reconoció que “hay una realidad mundial en el avance de la derecha y la clase trabajadora debe organizarse para frenar eso. No tenemos caminos opcionales. Estos sectores ya se animan a todo y son un brazo de las corporaciones».