Walter Curia: “Mauricio Macri esperaba una coalición de gobierno con Javier Milei”

Walter Curia señaló que el enfoque confrontativo adoptado por Milei podría jugarle en contra. Además, aseguró que la situación de disputa con las provincias agrega mucha incertidumbre a la gestión. “Es una incógnita qué es lo que hay dentro de la cabeza de Milei”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Walter Curia es periodista especializado en política. Cubrió procesos electorales en más de una decena de países y trabajó en la sección política de distintos medios gráficos desde donde cubrió los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner. Además, es autor de “El último peronista”.

Un Milei místico, que propone el dolor para lograr la salvación

Alejandro Gomel: ¿Después de 60 días tenemos más claro que es lo desconocido a lo que nos lleva Milei?

En realidad parece que esa duda se hubiera profundizado. Está avanzando en una dirección contraria a la que uno podía imaginar que debía conducirse contemplando la debilidad estructural que tiene su gobierno.

Pero parece que Milei hubiera rescatado un slogan de, quien fue su adversaria y ahora es su ministra de seguridad, Patricia Bullrich en campaña. No sé si recordas ese slogan de “si no es todo es nada”.

Es un giro ingenioso para un uso de campaña electoral en el que un candidato quiere mostrarse firme y asertivo, pero que no sirve para nada a la hora de gobernar. Para la política práctica es probablemente el último consejo que podría dar un asesor a un presidente o un dirigente político.

Mucho más, en el caso en el que se encuentra Milei con una debilidad en el Congreso tan marcada. Ya sabemos todos que cuenta con menos de 40 diputados propios y esto se ha demostrado el martes en la sesión de diputados.

Me da la impresión de que lo desconocido que mencionabas recién se está mostrando por el lado de que se han agudizado las dudas acerca de los márgenes de gobernabilidad que tiene este Gobierno por su debilidad estructural.

Es el tema subyacente, me da la impresión, en la discusión que se ha dado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después del tratamiento y la salida interceptiva del proyecto de ley ómnibus del Gobierno de la Cámara. Creo que la cuestión pasa una vez más por la gobernabilidad.

Y hay algo curioso, si bien dentro de la incertidumbre con la que recibimos a Milei como Jefe de Estado, como presidente, dentro de ese marco de incertidumbre, siempre tuvimos la sensación y siempre tuvimos la impresión de que Milei se iba a encontrar con los límites que le presenta el sistema republicano. Siempre supimos eso.

Lo que realmente llama la atención es que ese límite lo haya encontrado tan temprano. Es decir, la falta de dinámica y de expertise política de su gobierno ha hecho que en 60 días, porque creo que el martes se cumplieron los 60 días calendario desde su asunción, el presidente viera cómo el sistema le pone límites a sus ambiciones desmesuradas por ser piadoso.

AG: ¿Qué ves de aquí hacia adelante? ¿Una profundización de la tensión o que estará obligado a negociar con lo que él llama “la casta”?

Es realmente difícil predecir cómo sigue esto porque no hay antecedentes con los cuales podemos compararlo o podamos tomar como referencia.

Es curioso que lo que mencionabas recién acerca del viaje y Milei se fue a la guerra, cómo el presidente inició una gira de más de una semana en el contexto en el que se presentaba el principal desafío de lo que se puede considerar su ley madre en materia económica en el Congreso de la Nación.

Yo me acuerdo que el fin de semana o estábamos haciendo el diario, en la etapa del diario estábamos poniendo que “Milei inicia su gira por Israel y el Vaticano” pero tuvimos una duda porque pensamos no puede ser que se vaya tantos días, y que además las actividades importantes del presidente en su gira van a ser la del lunes próximo cuando tenga la audiencia con el Papa en la Biblioteca del Vaticano, no imaginamos que el presidente podría tomarse todos estos días fuera de la Argentina en el contexto en el que está su Gobierno y con las necesidades que tiene su Gobierno.

De manera que es difícil predecir porque es un comportamiento bastante errático.

Muchos tomaron las primeras medidas o los primeros pasos de Milei, recordarás, como una muestra de pragmatismo. Empezamos a preguntarnos y observamos la política con más detalle porque es nuestra tarea diaria, empezamos a preguntarnos si Milei iba a dejar sus ideas dogmáticas y se iba a abrir a la política que era lo que cualquier estrategia racional de gobierno indicaba, pero hemos visto lo contrario. Mientras iba en una dirección está yendo ahora en otra.

Creo que hay una búsqueda de creación de un enemigo, naturalmente, que eso es algo que conocemos bien en la Argentina desde hace bastante tiempo, la política se alimenta de la confrontación, pero lo curioso de este caso es que el objeto de su desprecio sean aquellos sectores que se muestran más cercanos o que tienen mayor actitud colaborativa.

AG: El famoso déjese ayudar que se escuchaba en el Congreso, ¿no?

Exacto, sí, exacto. Tuvimos una muestra de eso, recordarás, en la imagen inusual de Rodrigo de Loredo, que quebró en llanto mientras hablaba con periodistas en la puerta del Congreso.

Ahí muestra de alguna forma lo difícil que es para el radicalismo y para de Loredo administrar las contradicciones que implican acompañar un programa de gobierno con el que no se está del todo de acuerdo y la ética y responsabilidad que manejan los radicales de darle gobernabilidad a un gobierno con el que incluso no hay, en muchos casos, no hay comunidad de ideas o incluso de intereses. Por eso es curioso.

Ahora ha saltado Milei, en estas 48 horas, a una confrontación de otra escala, que es la confrontación con estados provinciales, con las provincias.

Pasó de la confrontación con el Poder Legislativo, del que sin ninguna duda va a tener que valerse, porque recordemos que Milei ha dicho en otras oportunidades que, además de la ley ómnibus, tiene en carpeta un par de leyes más, también vinculadas a la reforma del Estado y a la regulación general de la economía, que necesitan tratamiento parlamentario y que necesitan aprobación parlamentaria.

De modo que lo que se abre como una incógnita es cómo va a gobernar Milei, cuál es el camino que va a tomar, ¿va a ser el de la consulta popular? Ya muchos la han descartado, incluso algunos funcionarios del Gobierno lo han hecho. ¿Lo hará a través de decretos de necesidad y urgencia? También necesitará que el Congreso los avale.

Claudio Mardones: Cuentan que en las últimas 48 horas hubo una comunicación entre Macri y Santiago Caputo donde le dijo que se dejen ayudar. Ayer Patricia Bullrich dijo que viene una nueva coincidencia con La Libertad Avanza para ordenar los porotos. ¿Qué ves en ese sentido? ¿Cuál va a ser el rol de Mauricio Macri en lo que parece una confluencia entre La Libertad Avanza y el PRO?

Esto de Macri que están recogiendo las crónicas y los análisis, es algo que el propio Macri anticipó poco después de que asumiera Milei. Los primeros días después de la asunción de Milei, cuando se estaba conformando el gabinete de Milei con el ingreso de Patricia Bullrich y de Caputo, el actual ministro de Economía, Macri ya proyectaba la posibilidad de que se ejecutara una alianza entre el PRO y el Gobierno de manera formal. Incluso se mostraba dispuesto a hacerla.

Macri puede haberse descepcionado de no obtener la presidencia de la Cámara de Diputados para su espacio luego de apoyar a Milei en el balotaje.

Estaba preparado para que ante la primera crisis que enfrentara el Gobierno de Milei con esta debilidad estructural de la que hablábamos, tuviera que recurrir al PRO y al propio Macri como tabla de salvación.

Esto parecía un poco precipitado, pero los hechos parecen estar confirmándolo.

Es cierto que Macri en su momento se vio defraudado por la retribución que dio Milei al apoyo que el PRO dio formalmente en el balotaje. Macri esperaba no solamente un acuerdo conceptual, sino una coalición de Gobierno que permitiera a Milei tener los equipos técnicos y el expertise político.

CM: También se supo que lo que esperaban eran quedarse con el control de la Cámara de Diputados, que Cristian Ritondo tuviera el lugar de Martín Menem.

Totalmente. Esa era una de las grandes ambiciones de Macri en su momento.

Hay algo curioso en Macri. Recuerdo que por entonces, en aquella época, en diciembre, no hace tanto, pero parece un montón, Macri reconocía ante algunos amigos, que él no le había pedido nada a Milei porque él es una persona que no estaba acostumbrada a pedir, que venía de un mundo en el que no necesitaba pedir nada.

Vamos a ver si eso se confirma ahora, si es Milei el que tiene que ir a pedirle a Macri. Hasta el momento son especulaciones porque es una incógnita qué es lo que hay dentro de la cabeza de Milei. Una persona que todos vemos es visible emocionalmente inestable, dominada por los impulsos como se vio con su respuesta en las últimas 48-72 horas en Twitter y en las redes sociales, llegó a la desmesura de que la cuenta de la Oficina del Presidente, así lo llamaron, publique un listado de aquellos diputados que habían votado en contra de la patria, con nombre y apellido, en contra el pueblo.

Acá ya empiezan a aparecer cosas curiosas, que Milei se atribuya la encarnación de la voluntad general, él es el pueblo. Ahí empieza a emparentarse un poco con los desbordes y las desmesuras a las que nos acostumbró el kirchnerismo en su momento, esa idea de que yo tengo la mayoría y esa mayoría representa la totalidad cuando el sistema claramente todo indica que no es así.

