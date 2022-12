WCD Argentina reconoció a la mujer empresaria por sexto año

Gabriela Aguilar, gerenta general en Argentina y vicepresidenta en Latam de Excelerate Energy, fue distinguida ayer con el “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2022”, que entregó por sexta vez consecutiva en el país Women Corporate Directors (WCD) Capítulo Argentina, la organización internacional de la que KPMG es Global Lead Sponsor. Tanto en el mundo como en la Argentina, WCD nuclea a la elite de las ejecutivas que cumplen funciones como directoras, presidentas, CEOs y/o dueñas de compañías. WCD Capítulo Argentina está integrada por más de cien mujeres directivas, presidentas, dueñas y CEOs de empresas y trabaja para incluir a más mujeres en los directorios.

El reconocimiento fue entregado por Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, quien destacó que “para KPMG como global sponsor de WCD es un orgullo entregar este reconocimiento a una mujer que es pionera en el sector energético”. Al recibir la distinción, Gabriela Aguilar afirmó: “Para mí WCD es una red de networking en la cual nos acompañamos, aconsejamos y compartimos los éxitos. Es una enorme emoción estar acá, no podría describirlo. Este premio me hace sentir que estoy en el buen camino, que puedo devolver lo que recibí y cambiar realidades. Creo que las mujeres debemos seguir ocupando paneles en eventos, notas en los medios, espacios en cámaras y asociaciones, y en todos los lugares donde podamos sumar valor. Y agregó luego que “son pocas las mujeres en la industria del petróleo y gas, solo el 18%. Ahora que Vaca Muerta representa uno de los pilares para el desarrollo económico de la Argentina se necesitarán recursos humanos y por eso hay que sumar a más mujeres para cambiar el paradigma”.

También se entregaron un reconocimiento y dos distinciones especiales. La “Mención especial por su labor en equidad de género” fue para Verónica Cheja, CEO y cofundadora de Urban Group Comunicación. “Esta es una distinción muy especial para mí. En mi carrera me han distinguido de distintas formas, pero esta de WCD está conectada directamente con mi ADN, con lo que soy. Este premio me define”, dijo al agradecer. Por su parte, Agustina Fainguersch, directora regional para América del Sur de Habla Hispana y Miami de Meta, fue galardonada con la “Mención especial a la revelación en innovación”. Dijo: “Este año es muy especial porque cumplí con uno de mis sueños profesionales como es liderar Meta, que es una empresa que me inspira desde que soy emprendedora. Me siento privilegiada y también siento la responsabilidad de impulsar lo que viene con WCD y por eso mi compromiso”. Por último, el “Reconocimiento a la trayectoria 2022” fue para Patricia Bindi, exdirectora de Banca Empresas en HSBC Argentina y cofundadora de la iniciativa Mujeres al Mundo. “Quiero compartir este premio después de 44 años en el sistema financiero, algo que no fue fácil como mujer, con todos los equipos que lideré durante mi carrera profesional porque sin ellos hubiera sido imposible pasar de haber sido cajera a integrar al Comité Ejecutivo del HSBC Argentina. Y a las mujeres que tienen ambición, que quiere seguir creciendo, mi recomendación es que se pongan el objetivo y vayan detrás de él”.

El jurado estuvo integrado por Cecilia Giordano, presidenta y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay y Chief Corporate Officer of Marshall McLennan Argentina; Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina; Marcelo Grimoldi, Latin America Regional Consultant; Miguel Gutiérrez, Partner in Charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group; Antonio Marín, vicerrector y director Escuela de Negocios en Universidad del CEMA; Federico Procaccini, CEO de Openbank Argentina; Gabriela Terminielli, directora de BYMA Bolsas y Mercados Argentinos SA y Co-Chair de WCD Argentina – WomenCorporateDirectors; y Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina y Co-Chair de WCD Argentina – WomenCorporateDirectors.

La apertura del evento estuvo a cargo de Tamara Vinitzky, socia a cargo de Clientes y Mercados, Marketing y Comunicaciones, y Diversidad de KPMG Argentina y Co-Chair de WCD Argentina, y de Gabriela Terminielli, directora de Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA) y también Co-Chair de WCD Argentina.

“Es el sexto año consecutivo que entregamos este reconocimiento que permite darles visibilidad a las mujeres ejecutivas que se destacan. Tenemos más de cien miembros de WCD, nos han reconocido en WCD global como capítulo modelo. En cinco años construimos una alianza muy fuerte con los principales headhunters de la Argentina y del mundo porque saben que WCD es el lugar donde están las mujeres de estos perfiles en la Argentina”, afirmó Tamara Vinitzky.

Por su parte, Gabriela Terminielli sostuvo: “Cuando comenzamos con WCD en el país nos hacían la pregunta: ¿otra entidad más sobre mujeres?, ¿vale la pena? Estábamos convencidas de que sí porque sabíamos que no iba a ser una más, que iba a ocupar un espacio único, que estar en WCD sería aspiracional. Por eso quiero agradecer a esas primeras mujeres ejecutivas que nos dieron un voto de confianza para comenzar porque gracias a ellas empezó el boca a boca, las recomendaciones entre las colegas y eso nos permitió crecer. Hoy está pasando algo distinto. Son las mismas empresas la que dicen tenemos que estar en WCD, ven el valor de tener una mujer ejecutiva en la organización porque abre oportunidades y también genera negocios”.

La ceremonia se realizó por streaming y se desarrollaron varios paneles temáticos, todos orientados a los negocios. El primero trató sobre “Mujeres que lideran los tanques tecnológicos”, disertando Karen Bruck, vicepresidenta de E-commerce de MercadoLibre; Agustina Fainguersch, directora regional para América del Sur de Habla Hispana y Miami de Meta; Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentina; Lorena Zicker, Regional Manager Worldwide Public Sector, Southem Latin America Amazon Web Services (AWS).

Karen Bruck afirmó: “Las decisiones más complicadas son las que tienen que ver con la gente, sobre todo en compañías que viven la vorágine diaria y los cambios permanentes. En MercadoLibre tenemos un lema y es el de volver a las bases, que tengo que dejar de hacer para hacer muy bien aquello que tengo que hacer”.