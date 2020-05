Weretilneck apoyó la ley para eximir ganancias a los trabajadores de actividades esenciales

“Estamos sancionando leyes que ponen nuevamente a hombres y mujeres en el centro de la lucha contra la pandemia. En la provincia de Río Negro, esta ley significa una excepción en los salarios del sistema de salud del 18% en el sector privado, y de casi el 30% en el sector público”, argumentó.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, acompañó con su voto los proyectos de la denominada “Ley Silvio”, las exenciones en el impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales y la nueva regulación de la Cruz Roja. Por primera vez en su historia, la Cámara Alta sancionó tres leyes de manera virtual.

“Exceptuamos a mujeres y hombres de los servicios esenciales y públicos del pago de Ganancias, en caso de hacer horas extras y guardias. Es una ley de fuerte alcance, que impacta directamente en los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Es además, complementaria de otras decisiones del Gobierno Nacional, como los $5 mil que van a recibir 750.000 trabajadores del sistema sanitario”.

Weretilneck remarcó que “nadie estaba preparado para esta pandemia, nadie tiene una tesis para ver cómo se lucha contra el coronavirus. Se tomaron distintas medidas en diferentes momentos de acuerdo a la coyuntura. Así como se tomaron decisiones con el aislamiento social y preventivo, se tomaron medidas con muchos otros aspectos. Se pueden mejorar, se pueden reflexionar, pero lo que no se puede hacer es minimizarlas”.

Posteriormente, pidió que “cuando repasemos los hechos quiero que miremos la historia completa, porque todas las estadísticas demuestran que en los últimos dos o tres años la Salud en la Argentina fue realmente de un estado dramático”.

“Para poner en contexto, quiero contarles un dato que me impactó cuando leí el informe del Ministerio de Salud de la Nación: en 2018, y también en 2019, nuestro País registró un total de 61.000 fallecimientos anuales por enfermedades respiratorias, Neumonía e Influenza. Por eso debemos analizar puntualmente el logro que estamos teniendo hoy frente a la pandemia del COVID-19 que no tiene remedio, que con todo respeto por los familiares, tenemos que lamentar solo 405 fallecidos”, finalizó.