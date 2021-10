Weretilneck criticó al Presidente por no combatir a la RAM – NCN

El ex gobernador de Río Negro y actual senador nacional Alberto Weretilneck criticó fuertemente la carta que envió el presidente Alberto Fernández a Arabela Carreras y dijo que demostró su falta de solidaridad respecto al conflicto en la zona de El Bolsón. Dijo que el problema es mucho mayor a los ataques vandálicos porque estos grupos, que denominó como la RAM, desconocen al Estado argentino y sus leyes.

Weretilneck se refirió a los atentados en la zona cordillerana de Río Negro y el rol del gobierno nacional. Dijo que la administración central «no toma a este problema como una cuestión nacional y opta por enfocarlo como un problema de inseguridad pública. Es grave”, expresó.

Y dijo que el peligro de la RAM excede a Río Negro porque también se encuentran en otras provincias como Chubut y Neuquén.

«El gobierno nacional considera que todo lo que está sucediendo son temas de inseguridad pública o domésticos cuando en realidad estamos ante un problema de un grupo de personas que no reconocen a la Nación”, expresó el senador.

Por eso, Weretilneck aclaró: “Queremos que el Presidente asuma la responsabilidad ante un hecho de estas características que excede a lo local”.

“Si uno juzga lo dicho por Cabandié (ministro de Ambiente) la actitud del INAI (Magdalena) Odarda y lo que ha dicho el embajador argentino (en Chile, Rafael) Bielsa, es evidente que el Gobierno nacional minimiza este tipo de situaciones. Considera que es un tema menor. Para nosotros es un tema grave y tiene escala nacional”, opinó Weretilneck.

Sobre un posible abordaje del conflicto, el ex gobernador de la provincia consideró que es fundamental “una coordinación nacional y provincial con la Justicia Federal para perseguir penalmente, detener y llevar a juicio a las personas que cometen estos delitos”.

En tanto, Weretilneck se refirió a los dichos de Gabriela Cerruti, flamante portavoz de la Presidencia, quien sostuvo hoy: “Lo que sí pedimos y nos parece muy importante es que un conflicto de esa magnitud y de esa delicadeza no sea utilizado como herramienta electoral, porque lo que no podemos hacer es avivar los conflictos para ganar más rédito en medio de una campaña electoral”.

“Nosotros no lo usamos como herramienta electoral. Hubo un pedido de la gobernadora con todas las formalidades que tiene la relación Provincia-Nación, y quien difunde la carta y transmite a toda la nación la respuesta es el Gobierno nacional, no la provincia”, advirtió Weretilneck. Y agregó: “Hasta que Nación no cambie su actitud y acepte que se trata de un tema nacional, no vamos a poder encontrar una salida en conjunto”.

“De una vereda o de otra marcan los extremos. En el gobierno de Macri teníamos más mano dura con (Patricia) Bullrich y parecería que ahora fuera mano blanda”, diferenció, en tanto que aseguró que “la relación entre la Nación y las provincias es un camino de ida y vuelta”.

“El presidente nos está diciendo que nos arreglemos solos”, lamentó, y opinó: “Si un gobierno provincial pide ayuda y colaboración por temor a que se prenda fuego todo lo que menos puede hacer el presidente es decir que no les compete la responsabilidad”.