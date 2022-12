Wolfgang Kaleck, abogado de Snowden: «Hay evidencias de torturas de civiles en Ucrania, pero ahora falta probar su responsable penal»

Defensor a ultranza de los derechos humanos en cualquier rincón del planeta, Wolfgang Kaleck (62 años) es un abogado alemán que lleva litigando desde hace décadas contra gobiernos, dictadores y grandes multinacionales.

Desde represaliados por la dictadura argentina a refugiados sirios torturados por el régimen de Al Asad, en su lista de clientes figura también el exinformático de la CIA Edward Snowden, perseguido por la justicia estadounidense y actualmente refugiado en Rusia.

Aprovechando su visita a España para presentar su último libro, Nuestra lucha global por los derechos humanos: Ley contra poder (Roca Editorial), atiende a 20minutos en un céntrico hotel de Madrid para hablar sobre la guerra de Ucrania, el Mundial de Qatar y la situación de los derechos humanos en el mundo.

Llevamos nueve meses de guerra en Ucrania, ¿hay motivos suficientes para juzgar a Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania?El primer paso es investigar los crímenes de guerra y parece que hay muchas evidencias, sobre todo por la destrucción de objetivos civiles, y también por el asesinato y tortura de personas. Eso está demostrado en los informes de la ONU, pero la tarea que sigue ahora es probar quién es responsable penalmente. El sistema de mando en Rusia está muy centralizado, es muy jerárquico, pero hay que probar los hechos y ver si se pueden conectar con el alto mando en Moscú. Esa es una tarea que queda pendiente. También hay que preguntarse por qué los europeos son tan rápidos cuando las investigaciones se dirigen contra sus enemigos y no cuando se dirigen contra sus propias guerras. En nuestra organización trabajamos con diferentes actores ucranianos y nos vamos a meter en el tema, pero sin olvidarnos de lo que pasó en Irak en 2003.

Aun suponiendo que esas investigaciones prosperen, ¿cree que algún día veremos a Putin sentado ante un tribunal penal internacional?Videla y Massera, en Argentina; Pinochet, en Chile; Rios Montt, en Guatemala; Fujimori, en Perú; Milosevic, en Yugoslavia… ninguna de esas personas pensaron que en algún momento se iban a sentar delante de un tribunal, así que la historia está abierta y puede ocurrir. Lo importante es que sea investigado bajo estándares internacionales, con una visión amplia y sin olvidar otros antecedentes como Chechenia o Siria.

¿Zelenski también debería de ser investigado?Los fiscales en la Corte Penal de La Haya han dicho desde el principio que van a investigar en ambas direcciones si aparecen evidencias, pero hasta ahora yo no he escuchado que haya tantas evidencias contra Zelenski. Pero estamos en una guerra, una guerra bastante cruel con 100.000 muertos en ambos lados, y lamentablemente no hay que tener muchas dudas de que algunos crímenes se van a cometer en ambos lados. Pero según los informes independientes que tenemos a día de hoy, el nivel de los crímenes cometidos por los soldados ucranianos ni de lejos alcanza las acusaciones contra Rusia.

¿Qué opinión le merece el Mundial de Qatar y que la FIFA haya llevado el torneo a un país con un amplio historial en vulneración de derechos humanos?Es un ejemplo de la comercialización del fútbol y de la corrupción fatal de la FIFA. Todavía no me puedo creer lo ignorantes que son sus directivos y asesores. También es un ejemplo de falta de coraje. Los jugadores de Irán se quedaron en silencio cuando sonó el himno de su país para denunciar la represión del régimen sabiendo el peligro que corren allí, y luego ves a futbolistas como Harry Kane o Neuer, de nuestros equipos, que tienen miedo de ver una tarjeta amarilla por llevar un brazalete arcoíris. No se toman en serio su actitud contra el racismo y la discriminación. Si el Estado de Qatar es incapaz de pagar indemnizaciones a las familias de los obreros muertos de Nepal, Sri Lanka o la India, ¿por qué no las pagan nuestros futbolistas? Son gestos baratos para ellos…

¿Los derechos humanos se respetan más en este siglo XXI que en el siglo pasado? ¿Hemos avanzado algo?En cualquier época vas a encontrar cosas malas y buenas. Lo importante es que desde hace 70 años tenemos un marco legal con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y eso ya es un paso adelante. Luego, más o menos en los años 90, empezaron a aparecer actores de la sociedad civil litigando, actuando como lobby en el ámbito internacional, que antes era exclusivamente para diplomáticos, y eso creo que es importante. Al mismo tiempo, tenemos situaciones como la guerra en el centro de Europa, que está afectando a todo el continente, o la pandemia, que ha ampliado la desigualdad en el mundo.

Al menos parece más fácil denunciar las vulneraciones de derechos humanos…Exacto, hay una democratización del derecho y del acceso al derecho. Ahora, comunidades indígenas pueden litigar, por ejemplo, en Francia contra una empresa francesa por la instalación de una central eólica en el estado de Guerrero, en México. Eso era imposible de imaginar hace 25 años. El acceso al derecho era un privilegio para las élites, para los que tenían dinero. Y ahora hemos establecido una red. Es una red frágil, con muchos problemas, pero es más de lo que tuvimos antes.

¿Qué países vulneran más los derechos humanos?En Europa, una estadística muy clara dice que los países más buscados por la Corte Europea de Derechos Humanos son Turquía, nuestro aliado, y Rusia, que ahora ya no es parte del Consejo de Europa. Estos dos países están en el top, pero España, Alemania, Francia o el Reino Unido tampoco son los campeones en el respeto a los derechos humanos y civiles. Por eso nuestra tarea como observadores, como abogados, es estar vigilantes y no solo apuntar a determinadas violaciones de derechos humanos.

¿Qué me dice de China o Estados Unidos?Ni usted ni yo creo que tuviéramos una buena vida como periodista o abogado en China, así que no quiero compararlos porque en Estados Unidos sí puedes trabajar y hablar con franqueza. Eso no hay que olvidarlo. Nuestro equipo de abogados lleva tiempo litigando contra las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos, sobre todo la tortura sistemática después del 11-S, y está claro que nuestro trabajo es más sencillo en sociedades abiertas. En China no existen los derechos civiles, pero también hay riesgos en nuestros países, como hemos visto en la causa contra Julian Assange o contra mi cliente, Edward Snowden.

Hablando de Snowden, ¿cuál es su situación en estos momentos en Rusia?Sus alternativas son miles años de prisión en Estados Unidos, con un traje naranja en una prisión de altísima seguridad, o Rusia. Digamos que no son las dos mejores alternativas del mundo, pero él ha elegido y ahora está con sus dos hijos y su familia. Asumió un riesgo muy grande, arriesgando su existencia física y económica, y no encontró otro lugar para refugiarse que Moscú. Está claro que si vives en un país que está en guerra no es la mejor situación, pero soy optimista. Edward Snowden todavía es un joven treintañero y vamos a intentar encontrar otras posibilidades de refugio. Y quizás en algún momento los Estados Unidos pacten algo con él que no sean miles de años de cárcel. Los países europeos se están caracterizando en esta causa por su falta de coraje y de valores del derecho.

¿España debe juzgar los crímenes del franquismo?Es una época muy larga, pero hay partes de esa época que claramente las tienes que categorizar como crímenes de lesa humanidad. Y hay que tratar de abrir investigaciones, como hizo Baltasar Garzón con el resultado de que lo echaron de la Justicia. El mismo sistema de justicia transnacional que nuestros países, España y Alemania, proponen al resto del mundo también deben aplicarlo a sus propios crímenes. Por eso nosotros, en Alemania, hace dos semanas celebramos una gran conferencia sobre los crímenes coloniales de los alemanes en Namibia a comienzos del siglo pasado. Ya no hay responsables vivos, pero existe el derecho a la verdad, la obligación de investigar y todo el tema de las reparaciones. Eso queda abierto en la causa del genocidio colonial de Alemania y en la causa de los crímenes del franquismo. España hizo algo muy importante para todo el continente de Latinoamérica con la investigación de los crímenes de las dictaduras en Argentina y Chile, y el arresto de Pinochet. Fue histórico, pero al mismo tiempo alguna gente de Latinoamérica critica y con razón que España no investigue sus propios crímenes. Es lo que yo llamo doble moralidad.

Ha denunciado que a raíz de la pandemia los gobiernos han aumentado el control sobre los ciudadanos, ¿estamos demasiado vigilados?En China vemos lo que puede pasar bajo un gobierno autoritario con medios tecnológicos desarrollados, es una distopía total. Te pueden controlar si sales de tu apartamento o no, si tienes algún infectado en tu casa, te controlan en todo momento… creo que ni George Orwell en 1984 imaginó una situación así. Y el problema es que si no ponemos barreras, corremos el peligro de enfrentarnos a eso en Occidente más adelante. Imagínate un Donald Trump, un Elon Musk o un Mark Zuckerberg

con ese poder… es un peligro grande y hay que construir muros. El caso de Pegasus aquí en España y otros países muestra que el peligro está ahí.

También ha sido crítico con las condenas en España a los políticos independentistas que terminaron en prisión…Hicimos un examen con dos exjueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, incluido el expresidente Jean-Paul Costa, y en ese informe legal hemos dicho que la reacción del Estado español ha sido desproporcionada, una vulneración del derecho a asamblea y de libre expresión. No tomamos ninguna posición en la cuestión de la independencia, eso es cosa de otros, pero sí podemos decir desde fuera que hubo una reacción desproporcionada.

¿Está insinuando que el Tribunal Supremo español ha prevaricado?Bueno, yo lo diría de una forma más abstracta y es que la justicia española ha actuado desproporcionadamente. Si reaccionas de forma desproporcionada para la defensa del estado de derecho, eso es una violación de derechos individuales, de derechos constitucionales. España es un aliado bastante fuerte en Europa y hay un poco de miedo a la hora de tocar el tema, pero si la justicia española es incapaz de actuar, o es parte del problema, las instituciones europeas tienen que intervenir.

Sobre la situación de Carles Puigdemont, ¿cree que debe volver a España y ponerse en manos de la justicia española?Es una decisión personal de Puigdemont y su equipo de abogados. Lo interesante es que otros tribunales en Europa, de Alemania, Bélgica y Escocia, han dicho que no hay suficientes razones para extraditarlo a España y creo que ese es un mensaje claro para la justicia española, pero parece que no lo ha entendido.