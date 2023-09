X, ex Twitter, es la red social que más desinformación difunde

La plataforma X, antes Twitter, tiene la proporción más alta de desinformación de todas las redes sociales de gran tamaño, según un análisis difundido este martes por la Unión Europea (UE), que advirtió a Elon Musk, el dueño de la empresa, que cumpla las nuevas leyes sobre noticias falsas implementadas por el bloque europeo en 2022.

El estudio piloto analizó durante tres meses las redes sociales en España, Polonia y Eslovaquia, y mostró que los parámetros de X estaban muy por debajo de los previstos por la UE en su código de prácticas contra la desinformación, según dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Vera Jourova, en conferencia de prensa.

El análisis dejó al descubierto que Facebook era la segunda red social con más incumplimientos de estas normas, lo que motivó la eliminación de miles de perfiles falsos o con publicidad engañosa.

We have asked the platforms to monitor specifically #disinformation about the Russian war in Ukraine.

Just few examples👇

The war is not business as usual and we expect more from them. pic.twitter.com/0UXNomcdIS

— Věra Jourová (@VeraJourova) September 26, 2023