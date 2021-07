Xi Jinping a los partidos políticos del mundo: “Ningún país se puede salvar solo” – Télam

Xi Jinping se comprometi a “promover la cooperacin”

El presidente Xi Jinping se comprometi este martes a “promover la cooperacin” y “el desarrollo de los pueblos” a travs del multilateralismo y nunca “el hegemonismo o la construccin de zonas de influencia”, al encabezar una cumbre con partidos polticos y lderes de todo el mundo como parte de las celebraciones del centenario del Partido Comunista Chino (PCCh).

En el discurso de apertura de la cumbre, en la que tambin particip el presidente Alberto Fernndez como titular del Partido Justicialista, el mandatario chino destac que “el mundo est viviendo fuertes cambios y est intentando enfrentar los desafos de la Covid-19 y recuperarse”.

“Estamos viviendo momentos de mayor aislamiento, de desconexin y de juego de suma cero. Pero frente a los retos comunes, ningn pas se puede salvar solo y necesitamos vivir en armona”, pidi.

Con ese objetivo, propuso apoyarse en “el multilateralismo” y “oponerse al ejercicio del unilateralismo, del hegemonismo y de la fuerza para solucionar los asuntos internacionales, que en cambio deben ser decididos por todos los pases”

“El PCCh nunca buscar el hegemonismo o la construccin de zonas de influencia”, afirm Xi y desat una ola de aplausos de los dirigentes mundiales que lo escuchaban, segn la transmisin del canal local CGTN.

El anfitrin no mencion a Estados Unidos, la mayor potencial mundial actual que en los ltimos aos ha identificado a su pas como una de las principales fuentes de amenazas a su seguridad nacional, pero el mensaje estuvo claramente dirigido a contraponerse con el liderazgo global de la Casa Blanca.

“Cada pueblo tiene derecho a adoptar su propio camino de desarrollo, su propio sistema poltico. No hay una sola manera para ejercer la democracia, sino que son diversas. El derecho de juzgar si un pas es democrtico o no recae sobre sus pueblos, no afuera”, asegur, sin mencionar explcitamente la poltica de sanciones de Estados Unidos y las potencias europeas contra dirigentes de su pas por cuestionamientos a los derechos humanos y la interferencia en la semi autonoma de Hong Kong.

“En la actualidad no existen pocos obstculos a la globalizacin econmica, pero la cooperacin econmica con los pases no va a cambiar. El PCCh tiene la mejor voluntad de intercambiar experiencias sobre su modernizacin”, agreg.

El reclamo por un acceso ms igualitario de las vacunas contra el coronavirus fue una parte central del discurso del presidente de Sudfrica y titular de su partido, el Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa”

Pero excepto por algunas crticas veladas como esta, Xi se concentr en un mensaje propositivo e hizo hincapi en los proyectos o la cooperacin que ms han avanzando.

“China brindar todo el apoyo a la lucha contra la Covid y trabajar para que las vacunas estn disponibles”, destac sobre uno de los puntos ms sensibles del momento, cuando an el acceso a las dosis es muy deficitario en la mayor parte de los pases de ingresos medios y bajos, segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).

El reclamo por un acceso ms igualitario de las vacunas contra el coronavirus fue una parte central del discurso del presidente de Sudfrica y titular de su partido, el Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa.

“Mientras la pandemia de coronavirus nos siga azotando, desde el partido del Congreso Nacional Africano hacemos un llamado a la solidaridad, a la compasin internacional. Debemos usar nuestras instituciones multilaterales para achicar la brecha entre pases pobres y ricos en el acceso a vacunas y suministros mdicos contra la Covid-19. Debemos asegurar que a ninguna persona se le puede negar el acceso a la vacuna por donde vive o quien es”, asegur el mandatario.

Centenario del Partido Comunista Chino

Como Xi, Ramaphosa no mencion a ningn pas en sus crticas, pero mand un mensaje claro contra los Gobiernos que se oponen a la liberacin temporal de las vacunas para frenar la pandemia, principalmente Alemania, la Unin Europea, Suiza, Reino Unido, entre otros.

“Debemos trabajar en contra del nacionalismo de vacunas. no solo porque no es tico, sino porque retrasar durante aos el final de esta pandemia. Y mientras tanto, nosotros los pases africanos vamos a buscar desarrollar nuestras propias vacunas”, agreg.

Poco despus, le toc el turno al expresidente y viceministro del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev.

Se concentr en destacar que la relacin bilateral con China est “en su mejor momento” y se sum al discurso multilateral de Xi y sus crticas veladas a las potencias occidentales.

“Nos hemos apoyado mutuamente en la lucha contra la pandemia. Al igual que China, Rusia hizo todo lo posible para no abandonar a los pases ms afectados por la pandemia. garantizamos canales de acceso incluso a los pases golpeados por sanciones”, asegur en una referencia indirecta a Estados aliados como Venezuela e Irn, que recibieron vacunas rusas o sellaron acuerdos para producirlas, pese a las restricciones financieras y polticas impuestas por Estados Unidos.