‘Ya no podemos dar por sentada la democracia’, dijo Biden

subrayó el mandatario este miércoles por la noche, en un discurso en el Capitolio, atacado el 6 de enero de 2021 por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump que no creían que este había sido derrotado en las elecciones de noviembre de 2020.

«Desearía poder decir que el asalto a nuestra democracia terminó ese día, pero no puedo», expresó Biden en referencia a la cantidad de candidatos que se manifestaron dispuestos a no aceptar los resultados de la votación del martes próximo, la primera cita electoral en el país desde el ataque al Capitolio.

El jefe de la Casa Blanca remarcó que «hay candidatos que están aspirando en todos los niveles de la administración estadounidense que se niegan a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones».

«Debemos, con una voz abrumadora, oponernos a la violencia política y la intimidación de electores, punto», señaló Biden, y cuestionó el «incremento alarmante» de figuras públicas que aprueban esos actos que consideró reñidos con la democracia.

LIVE: Tune in as I deliver remarks on preserving and protecting our democracy.⁰https://t.co/P8jYSWp6ms

— Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2022