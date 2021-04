Ya son 28 los hijos de desaparecidos que ingresaron a trabajar al Estado a modo de reparación – Télam

La comisin fue creada en el gobierno de Nstor Kirchner.

Veintiocho hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la dictadura cvico militar ingresaron a trabajar en las dependencias del Estado en las que se desempeaban sus progenitores al momento de ser secuestrados, gracias a la reparacin de sus legajos donde nunca haba constado que la desvinculacin laboral obedeci al plan sistemtico de exterminio desatado en aquellos aos.

El dato fue analizado para Tlam por Julin Scabbiolo, coordinador de la Comisin de Trabajo por la Reconstruccin de Nuestra Identidad; Fernando Peralta, hijo uno de los trabajadores cuyos legajo fue reparado; y Charly Pisoni, referente de la agrupacin HIJOS.

El caso de Fernando Peralta

El ltimo ingreso, anunciado esta semana, fue el de Fernando Peralta, hijo de Eustaquio Peralta, quien se desempeaba en la Empresa Lneas Martimas Argentinas y fue detenido desparecido el 28 de diciembre de 1977.

Su hijo Fernando, quien ingres a la Subsecretara de Puertos, Vas Navegables y Marina mercante, cont a Tlam que “mi pap era dirigente sindical en la poca de la dictadura y cuando intervinieron los sindicatos fue detenido”.

Adems de incorporar a los hijos, el organismo busca reparar los legajos de los desaparecidos.

“La comisin me contact y conociendo mi historia, y que yo no tena trabajo estable, me ofreci la posibilidad de ingresar a trabajar en el Estado. Yo me siento muy feliz, no saba que esto poda corresponderme, y me siento muy acompaado por la reparacin histrica que hicieron en las actas oficiales”, aadi.

La labor de la comisin

As se refiri a la Comisin de Trabajo por la Reconstruccin de Nuestra Identidad que se encarga de la reparacin de los legajos de los trabajadores y trabajadoras secuestradas durante la dictadura donde no constaba el verdadero motivo de la desvinculacin laboral.

“Estar en el rea en la que se desempeaba mi pap, tambin me lo devuelve un poco”, confi Peralta.

Julin Scabbiolo, coordinador de la Comisin -que se encuentra bajo la rbita del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos-, cont a Tlam que hasta el momento, situaciones similares de ingresos laborales, se produjeron en reas como “Ferrocarriles, AFIP, Aduana , Enohsa, Aysa, Administracin General de Puertos, Ministerio de Trabajo, PAMI y Anses”.

“La reparacin y la memoria son un impulso que reconstruye los lazos sociales y culturales que trat de destruir el terrorismo de Estado”.” Julin Scabbiolo

El organismo se dedica a “recuperar la identidad de los trabajadores del Estado detenidos desaparecidos, reparar sus legajos y entregarlo a sus familias”, aadi.

En este sentido, explic que “la reparacin y la memoria son un impulso que reconstruye los lazos sociales y culturales que trat de destruir el terrorismo de Estado”.

“Mediante la detencin y desaparicin tambin se alejaba a las familias de los trabajadores del mbito laboral, es por esto que la Comisin desde sus inicios tom el camino de recuperar un valor cultural del movimiento obrero que es que les hijes de les trabajadores puedan ingresar al lugar de trabajo de sus padres”, agreg.

Cmo son las incorporaciones

Las incorporaciones se formalizan tras la presentacin de un pedido a la Comisin quien se encarga de tomar contacto con cada jurisdiccin, organismo y empresa pblica a fin de comenzar una investigacin.

Y si bien, no constituye una obligacin especificada por ley el ingreso de familiares al Estado, “se trata de una obligacin moral y tica”, evalu Scabbiolo.

La voz de HIJOS

En este sentido, el referente de HIJOS, Charly Pisoni, analiz con Tlam que “el trabajo de la comisin es fundamental en la funcin que tiene el Estado de reparar” y record que el organismo se cre “durante el gobierno de Nstor Kirchner, continu con Cristina y hoy sigue con Alberto”.

“El trabajo que hacen en la reparacin de los legajos muestra cmo las personas haban interrumpido la relacin laboral porque haban desaparecido, incluso muchos, en sus lugares de trabajo. Por otro lado, apoyan a encontrar una salida laboral que por ah hubieran tenido los descendientes, si sus padres hubieran seguido con vida”.

“Es un aporte muy valioso para las polticas de Memoria, Verdad y Justicia y para construir una sociedad ms justa”, complet.

La reparacin de los legajos

En tanto, Scabbiolo aadi que los ltimos legajos reparados, se oficializaron el 25 y 30 de marzo pasado. El primero, correspondi a Edmundo Maisonnave, quien se desempeaba en Aerolneas Argentinas al momento de su desaparicin.

El segundo, a Adriana Claudia Spaccavento, quien revistaba como agente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

De esta forma, las Resoluciones Conjuntas firmadas por la Secretara de Gestin y Empleo Pblico, y la Secretara de Derechos Humanos de la Nacin, establecieron que en ambos legajos debe constar que “la verdadera causal de interrupcin de la relacin laboral fue la desaparicin forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.