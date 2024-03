Yacobitti: «No me lo imagino a Larreta en el radicalismo, pero ojalá que así sea»

Emiliano Yacobitti, expresidente del Comité de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que Horacio Rodríguez Larreta podría formar parte de una futura reconfiguración radical: «Fue un excelente gestor y coincidimos en las ideas para transformar la Argentina», señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Yacobitti es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y referente del radicalismo porteño. Fue diputado nacional entre 2019 y 2023, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el año 2018, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013 hasta el año 2017.

Este jueves, el presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau, votó en contra del mega-DNU de Javier Milei, amparando su decisión en la inconstitucionalidad de su contenido. ¿Cómo recibís los cuestionamientos de quienes le reclaman a Lousteau que en otros decretos no dijo nada respecto a otros decretos presentados en otras gestiones?

Es una chicana. Lo que hizo Martín Lousteau es correcto y va en sintonía con lo que votó la mayoría de la mesa del partido, o sea, respetar la Constitución. Incluso la misma Patricia Bullrich le dijo a Milei que no podía derogar las leyes por un decreto porque eso era una dictadura. En algunas cosas que plantea el DNU estamos de acuerdo y con otras no. Entonces, se le propuso de entrada que presentara un ley espejo que es básicamente lo que es DNU en leyes, para que uno pueda aprobar aquellas que le parece que le sirven la Argentina. Es que es cierto que el decreto provoca cosas difíciles para la sociedad, como el salvaje aumento que tuvieran las prepagas.

Nosotros a fin de año tenemos la disputa para elegir un presidente del partido que no sea gobernador, o sea, que no tenga responsabilidad de gestión, así el Gobierno nacional no puede tensionar entre la responsabilidad de gestión y lo que el partido tiene que hacer.

Con esto podemos volver a Max Weber y la responsabilidad que genera la gestión versus la responsabilidad de las convicciones. Parece contradictorio que el presidente de un partido vote de una manera y todos los demás integrantes de ese partido de otra. Vos decís que es porque representan a provincias y tienen obligaciones de gestión, por tanto, no quieren mal predisponer al Gobierno nacional. ¿Pero esa justificación no es carente de cuestiones éticas?

Uno tiene que ser fiel a sus principios, pero a veces pasa que los partidos se alejen de esos convencimientos porque prefieren tomar atajos y es preferible quedarse en minoría que romper sus convencimientos. De hecho, nosotros venimos de un partido que dice “que se rompa pero que no se doble”.

En este caso, no es así. Primero porque la mayoría orgánica del partido instó a los legisladores a votar en ese sentido, respetando la Constitución. Y la mayoría de los juristas ya se pronunciaron en esa línea. Además, Lousteau no fue el único que votó, sino también el senador Pablo Blanco y Maximiliano Abad, que se abstuvo. Por más que la posición de uno es la minoría, si piensa que es lo correcto lo tiene que llevar adelante.

Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical.

La fragmentación radical y nuevos caminos

¿Estamos frente a una situación como aquella de la década del 60, cuando el radicalismo se partió entre los que apoyaban a Balbín y los que lo hacían por Frondizi?

Podemos ir más cerca: en el momento en que el kirchnerismo parecía que tenía un relato atractivo, hubo gran parte del radicalismo que se acercó mucho a ese espacio y se conformó la coalición que terminó poniendo a Julio Cobos como vicepresidente. Mientras que otros creíamos que ese no era el camino.

Los cambios profundos hay que hacerlos de una manera en que se pueda sostener en el tiempo. Alfonsín era muy claro, sostenía que “en democracia, los medios son el contenido porque si se legitiman esos medios para una cosa concreta hoy, el día de mañana no voy a poder levantar la voz cuando los tenga que defender para otra cosa”.

Y con respecto al kirchnerismo, nunca nadie sacó un DNU que modifique la cantidad de leyes que modifica este. Aparte, el kirchnerismo tenía mayoría en el Senado, con lo cual ellos mismos no convocaban a esas comisiones. En todo caso, hay que preguntarle a ellos porqué antes avalaba cosas que hoy no, pero nosotros no las avalábamos.

¿Cuál será el rol que adoptará la UCR en la Legislatura, ahora sin mayoría automática de Jorge Macri?

En la Ciudad, el radicalismo tuvo un mandato que es trabajar para mejorar una ciudad y tratar que la agenda que nosotros impulsamos en la campaña se incorpore a la agenda legislativa. Además, en el Gobierno porteño ocupamos dos cargos: el Banco Ciudad y la Procuración, que es de control. La misma actitud va a ser con el Gobierno nacional. Uno no es oposición para oponerse sino para defender sus ideas, así que si se logran acuerdos básicos en varios puntos de lo que uno pretende, se puede negociar, así es la política.

Vayamos a la hipótesis opuesta: en lugar de partirse, el radicalismo recibe otras fuerzas. ¿Te imaginás a Horacio Rodríguez Larreta, abandonado dentro del PRO, uniéndose de alguna manera al radicalismo?

No me lo imagino a Larreta en el radicalismo, pero ojalá que así sea. Fue un excelente gestor, coincidimos en las ideas para transformar la Argentina y por algo fue el candidato a presidente que apoyé en las PASO. Si armamos un frente político en la Ciudad, él puede ser parte. Hace más de 20 años que las elecciones son de frentes políticos y no de partidos.

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño.

La situación presupuestaria de la UBA

Alejandro Gomel: Yendo a tu rol como vicerrector en la UBA, ¿qué está pasando con el tema presupuestario, luego del paro docente la semana pasada? ¿Qué se espera de este 2024 para la UBA?

Es muy preocupante porque la UBA está teniendo un hackeo presupuestario en varios aspectos. Por un lado, el salario docente, que en los últimos tres meses perdieron un 30% del valor adquisitivo. Además, en lo que refiere a los gastos de funcionamiento, se congelaron las partidas al presupuesto votado a fin de 2022. Y, teniendo en cuenta la inflación del 270% interanual, la reducción es casi del 72%.

El Gobierno dijo la semana pasada que va a aumentar el 70% de los gastos de funcionamiento, con lo cual va a reducir un 20% el ajuste que viene llevando adelante. Y eso atenta directamente contra la calidad educativa. Todos coincidimos en que tenemos que lograr el déficit cero fiscal porque si no eso desata más inflación, pero el desafío no es solo cortar el gasto sino ver qué gasto corto que no sea productivo para poder financiar el gasto productivo que tiene que llevar adelante el Estado. La UBA es un ejemplo de las cosa que funcionan bien porque la sociedad la elige, está reconocida en todos los ranking de la región y produce el 23% de la ciencia que se investiga en el país.

AG: Arrancan las clases, ¿cómo va a hacer la UBA para mantener su funcionamiento ante esta coyuntura adversa? ¿Cómo se dispondrá el año lectivo?

Si vos no modificás esta situación, lo que vas a tener es una merma directa en la calidad. Porque los mejores docentes se van a terminar yendo. Uno no le puede exigir a un docente que trabaje y cobre bajo la línea de la pobreza. Los trabajadores de la Universidad, las categorías más bajas, que son la gran mayoría, están por debajo de los 400.000 pesos. Con eso, no están ni cerca de la línea de la pobreza. ¿Esto qué va a significar? Una pérdida directa en la posibilidad y la calidad de la educación porque cuando uno tiene docentes que pueden estudiar menos en su casa, docentes que tienen menos tiempo para dedicarse, tiene una peor calidad.

Lo mismo cuando uno no tiene los insumos necesarios para renovar los materiales, en vez de cinco microscopios, empezás a tener tres que funcionan. Lo que sí veo es que hay una decisión política de atentar contra la calidad de algo que funciona bien. ¿Con qué intención final? No lo sé. Si privatizarla, si cerrarla, si no tener interés por qué funciona bien, porque lo consideran un centro de adoctrinamiento. .

Uno tiene que fijarse quiénes salieron de la universidad pública y va a ver que tenés hoy profesionales en la mayoría de las empresas y en la mayoría de los sectores políticos, que salieron de la Universidad de Buenos Aires. Creo firmemente en la importancia de generar consenso social en torno a las instituciones y los servicios que ofrece el Estado. La educación no solo es un servicio, sino también una inversión probada en la sociedad.

Está demostrado que aquellos que reciben una educación de calidad se convierten en mejores ciudadanos y contribuyentes a largo plazo. Históricamente, los Estados han destinado importantes recursos a la educación después de conflictos bélicos, reconociendo su papel crucial en la reconstrucción y el desarrollo social y económico.

