Yedlin, en cuarentena, dice: “El aislamiento social es clave para aplanar curva de contagios” – Télam

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el médico Pablo Yedlin (Frente de Todos), destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus y coincidió que es “clave” el aislamiento social cuando existe un caso sospechoso, para poder “aplanar la curva de contagios”.

Tanto es así que la entrevista otorgada por Yledin a Télam se realizó en forma telefónica y no en su despacho, tal como estaba previsto, debido a que el legislador está cumpliendo la cuarentena en su domicilio tras haber regresado de Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con el embajador argentino en ese país Jorge Arguello y asistió a un congreso sobre sistemas de salud.

Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Irán y todos los países de Europa han sido declaradas por Argentina como “zonas afectadas” por la pandemia, por lo que quienes hayan regresado o regresaran de esos países deben mantener aislamiento preventivo durante 14 días, según un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional.

Con una larga trayectoria como médico sanitarista, Yedlin fue ministro de Salud y secretario general de la gobernación tucumana desde 2007 hasta 2017.

Hace dos años, el médico asumió como diputado y desde la cámara baja impulsó la ley nacional de vacunas.

-Telam ¿Cual es su opinión sobre las medidas que adoptó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus?

Yedlin: El camino tomado por el gobierno nacional es el correcto y hay que acompañarlo. Yo estoy cumpliendo la cuarentena tras regresar de Estados Unidos , donde viajé para asistir un congreso de salud. En este momento trabajo desde mi domicilio. Es muy importante que toda la ciudadanía comprenda la necesidad de cumplir con todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud.

Télam.-¿Con estas medidas de cuarentena se puede evitar que el virus llegue al resto de los ciudadanos que no viajó al exterior?

Yedlin: Seguro que van aparecer casos de personas que no viajaron al exterior ya que al estar en contacto con aquellos que sí lo hicieron, es probable que también se contagien, pero si cumplen correctamente el período de aislamiento social todos los que se sospecha pueden tener la enfermedad, seguro que podremos aplanar la curva de contagios. No es lo mismo tener que atender 100 casos en forma simultánea en el país que 1.000 casos, por eso digo que es necesario aplanar la curva de contagios y que no converjan al mismo tiempo cuando se llegue a la etapa invernal, y así evitar que suceda una situación como en Italia.

Además, si se extiende en el tiempo también existen posibilidades de poder tener una vacuna o algún remedio efectivo.

Télam: ¿El gobierno podría haber tomado otras medidas?

Yedlin: Es un virus que tiene la capacidad de ir cambiando, hay que ir aprendiendo y siguiendo todas estas medidas. Seguramente el sistema de salud va a necesitar más recursos para combatir la epidemia. Hay países como Israel que destinaron 2.500 millones de euros.

Télam-¿Cómo imagina que podrá desarrollarse la actividad en la Cámara de Diputados en medio de la epidemia del coronavirus?.

Yedlin: El jueves yo participé de la reunión de la comisión cuando me eligieron por videoconferencia pero no pude votar ya que no está previsto ahora el quórum por ese sistema. Hoy no nos imaginamos algo así, pero, por ejemplo, están los sistemas de identificación facial. Esta situación no nos pondría muy lejos de pensar algo así. No para esta oportunidad sino para otro momento. Vivimos en un mundo que avanza hacia eso.

El médico también expresó su preocupación por el dengue que, según dijo, está en etapa de expansión en el país, sobre todo en las provincias del Norte, más cercanas a Brasil y Paraguay.

Télam-¿No cree que otra situación complicada es el virus del dengue?

Yedlin:-Estamos teniendo una situación complicada en el norte del país por la extensión de la circulación del dengue, debido a la presión de la epidemia desde Brasil y Paraguay.

La lucha es casa por casa para erradicar las larvas y así evitar la reproducción de los mosquitos. En Tucumán, estamos viviendo la llegada de casos como en todo el Norte argentino”

Se debe hacer en las fronteras un trabajo muy importante de pesquisa, identificación, bloqueo de los casos que llegan y también de brigadas de vectores que lamentablemente durante el gobierno de Mauricio Macri fueron en gran medida desmanteladas en todo el Norte argentino. Hay que recordar que Brasil tuvo 2 millones de casos y 600 muertos.