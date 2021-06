Yedlin, sobre el proyecto de enfermería: “En la Argentina hay que cambiar un criterio cultural” – Télam

La iniciativa busca jerarquizar la profesin de las y los enfermeros.

El titular de la comisin de Salud de la Cmara de Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumn), seal que el proyecto de su autora sobre enfermera, presentado el sbado por el presidente Alberto Fernndez en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, busca “jerarquizar a los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud y establecer mecanismos para favorecer su formacin continua”, lo que significar “cambiar un criterio cultural en la Argentina”.

En una entrevista con Tlam, el legislador y adems mdico graduado en la Universidad Nacional de Tucumn, donde se especializ en terapia intensiva peditrica, asegur que la iniciativa de sancionar una Nueva Ley de Enfermera “era un proyecto altamente esperado por los enfermeros y enfermeras de la Argentina” como tambin “por las unidades formadoras” de esa profesin, clave para el sistema de salud.

Al referirse a la actualidad de la enfermera en el pas, Yedlin remarc que la Argentina, comparado con cualquier pas latinoamericano, “tiene un dficit estructural” en ese punto, que “inclusive est muy por debajo de los nmeros de todos los pases desarrollados en cantidad de enfermeros”, y luego plante que “pocos de estos enfermeros son universitarios”.

“Canad tiene por arriba de 10.000 habitantes cada 100 enfermeros, y Argentina, depende del relevamiento, pero no llega al 40 por ciento, por lo que estamos muy por debajo de media mundial, e incluso muy por debajo de pases como Per”, grafic a modo de ejemplo.

Pablo Yedlin es el autor del proyecto de ley de enfermera.

-Tlam: Qu porcentaje de licenciados en enfermera hay en el pas?

-Yedlin: Tenemos terciarios, universitarios y auxiliares, pero la proporcin de licenciados en el pas no supera el 20 por ciento, cuando en los pases desarrollados el porcentaje de enfermeros universitarios es por arriba del 50 o 55 por ciento. Esta es una vieja historia del pas, de jerarquizacin de la profesin, que muchas veces trae aparejado salarios bajos, o que al haber pocos enfermeros, sean los mismos en diferentes trabajos. Tenemos nmeros muy malos, muy bajos, en cantidad de enfermeros comparados con el mundo y con pases de Latinoamrica, aun con aquellos que tienen estructuras de salud menos fuertes que la Argentina. La relacin enfermera-mdico que tenemos debiera ser dos enfermeras por cada mdico pero en muchos lugares de la Argentina es al revs: dos mdicos por cada enfermera.

-T: Y a qu atribuye esto?

-Y: Tiene que ver con una histrica desjerarquizacin de esta profesin, y por eso es muy importante cambiar un criterio cultural en la Argentina, y mostrar la importancia que tiene la enfermera. Jerarquizarla, profesionalizarla, pagarles mejor a los profesionales, y mantener especializacin continua para generar condiciones que permitan que la situacin cambie en el tiempo. Porque Argentina no ha tenido polticas sostenidas en el tiempo en forma general y para fomentar esta profesin. Hay mucho por hacer y el objetivo de esta ley es dar un marco y recursos para poder hacerlo.

-T: Y qu polticas existen en la materia?

-Y: Los ministerios de Salud y de Educacin de este gobierno han venido generando en el ltimo ao y medio polticas en este sentido, destacando en eso la flamante Direccin de Enfermera, que el Ministerio de Salud nunca haba tenido; tambin un Plan de Enfermera Nacional, que es fundamental; y tener en el Ministerio de Educacin el lnstituto Nacional de Formacin Tcnica, que tiene un programa especfico que se llama Pronafe (Programa Nacional de Formacin de Enfermera), que genera becas y tambin ayudas a los centros de capacitacin terciaria.

-T: El proyecto de ley busca apuntalar esas polticas?

-Y: El proyecto lo que hace es multiplicar esas ayudas. Busca generar un marco poltico de estabilidad en la necesidad de educar a estas personas, de ayudar a las unidades formadoras, de acrecentar su calidad y generar una serie de elementos para el programa de enfermera. En el texto se establece que el 2 por ciento del gasto del Ministerio de Salud debe estar destinado al tema de enfermera, porque es algo muy importante a priorizar.

Alberto Fernndez present el plan para promover la capacitacin de ese personal de salud.

-T: Ese monto es suficiente para cubrir estas polticas?

-Y: Eso es lo que hoy se gasta desde el Ministerio de Educacin en estos programas, y a lo que apunta el proyecto es a que no se desfinancie. Porque, muchas veces, vemos que cuando los gobiernos cambian estos programas dejan de existir, y la idea es tenerlo por una ley para darle continuidad y un criterio de poltica de Estado.

-T: Cmo ser el trmite legislativo del proyecto? Habl con otros bloques?

-Y: El proyecto debe ser sometido al estudio de las comisiones, de los asesores, y luego veremos en que termina. He hablado con la vicepresidenta de la comisin, Carmen Polledo (PRO), contndole del proyecto, y vamos a comenzar a plantearlo, con asesores, en una reunin conjunta con la comisin de Educacin, dado que la autoridad de la ley es el Ministerio de Educacin. Esto es as porque casi todas las medidas que se plantean en el proyecto tienen que ver con el sistema educativo o de formacin de enfermera, ms all de que sean profesionales de la salud.

-T: Cmo tom el apoyo del Presidente, que present el proyecto en Casa de Gobierno?

-Y: El apoyo que le han dado el Presidente y los ministros a la ley, pero sobre todo a los enfermeros y enfermeras, ha sido ms que explcito, y somos agradecidos de esa mirada que es la que ha tenido el Presidente durante toda la pandemia. Porque, ms all de lo que se ha querido instalar, ha sido una persona que se ha puesto al hombro un pas en situacin muy compleja y con una pandemia gravsima, y que lo est llevando adelante con resultados que van a poder ser comparados con el resto del mundo, y creo que muy bien.

-T: El tema de las carencias en Enfermera, o en el sistema de Salud, qued ms en evidencia con la pandemia?

-Y: La pandemia ha puesto al desnudo muchos problemas del sistema de salud argentino y del mundo, y tambin muchas fortalezas. El sistema no colaps, por lo menos hasta ahora, y pas los grandes momentos de gran cantidad de casos. Con sus problemas, con sus deficiencias, pudo sostenerse, y no hemos tenido gente que no haya sido atendida o que no haya podido recibir atencin mdica, de oxgeno, internacin o lo que hiciera falta, a pesar de que el sistema tuvo mucha tensin. Hasta el momento, porque no nos podemos adelantar, aguant la situacin. No se han visto escenas que se vieron en otros pases, y eso atendiendo que somos un pas con una crisis econmica muy importante y con un dficit importante de desfinanciamiento del sector pblico en los ltimos aos. Me parece que, a pesar de eso, el sistema de salud estuvo a la altura de las circunstancias, en gran medida, por los recursos humanos que tenemos, que son excelentes.