“Yo no levantaría la mano por Rafecas ni aunque pongan al cuco de Parrilli en la vereda de enfrente” – NCN

La referente del Partido GEN y ex diputada nacional, Margarita Stolbizer, se diferenció de la propuesta de Elisa Carrió de apoyar la candidatura de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación como “mal menor” ante una posible postulación de alguien más cercano a Cristina Fernández: “Yo no levantaría una mano por Rafecas ni aunque pongan al cuco de Parrilli en la vereda de enfrente”.

“Tengo una posición en esto y me parece realmente muy mal. Argentina tiene cantidad de juristas prestigiosos y jueces de alto nivel. Rafecas no es una persona que pueda gozar de confianza. Tomó la causa Hotesur y la planchó, como planchó otras cosas, como la causa Nisman. Tiene responsabilidad en su gestión como juez que a mí no me parece de confianza como para decir que puede manejar a los fiscales”, argumentó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Para Stolbizer, “la oposición debe obligar al Gobierno a sentarse y tratar de buscar coincidencias con un hombre que no responda a alguno de los extremos sino buscar al mejor”. “Yo no comparto lo del mal menor. Eso es bajar el nivel del debate, es hacer un debate berreta”, enfatizó.

Stolbizer consideró que “la situación económica argentina es tan crítica que no tengo dudas de que un acuerdo es necesario”, pero planteó que “la convocatoria de Cristina es tramposa y mentirosa”.

“Es tramposa porque no es sincera. Es mezquina. Para hacer una convocatoria tenés que tener una autoridad formal, esto quiere decir que la tiene que hacer el Presidente, y tenés que tener una autoridad ejemplar, que no la tiene una persona que nunca creyó en el diálogo”, resaltó.

Para la ex diputada nacional, “vos no podés hacer una convocatoria al diálogo y en la misma carta lo primero es descalificar al empresariado: dice que el problema más grave de los argentinos es el antiperonismo de los empresarios, eso es claramente mezquino, es no mirar los problemas en serio”. Además, subrayó la parte en la que “dice que nunca ganaron tanta plata como en su gobierno”, a lo que respondió que “a confesión de parte, relevo de pruebas: está diciendo que mientras ellos escondían los números de pobreza, los empresarios se llenaban de plata”.

“Tenemos una Cristina clásica en esa carta: ‘yo hice todo bien, todo lo malo lo hizo Macri, yo soy la buena y los demás no’. Es bastante difícil pensar una convocatoria en estos términos, más allá de que es imprescindible un diálogo y un acuerdo”, culminó.